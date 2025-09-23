Policistu formas tērps iegūs jaunu izskatu - būs arī svārki un cepure ar nagu
Valdība otrdien atbalstīja grozījumus noteikumos, kas paredz policistiem ieviest jauna dizaina cepuri ar nagu un jaunu formas tērpa sastāvdaļu - svārkus.
Kā norāda Iekšlietu ministrija, mūsdienu prasībām atbilstošs amatpersonu formas tērps kalpo ne tikai kā būtisks sabiedrības viedokli veicinošs faktors un nozīmīgs tiesībaizsardzības iestādes koptēla un atpazīstamības elements, bet tam ir svarīga loma arī amatpersonu kvalitatīvas dienesta pienākumu izpildes veicināšanā.
Tādējādi, turpinot nodrošināt Valsts policijas un Valsts policijas koledžas amatpersonas ar jaunā dizaina formas tērpiem, ir uzklausīti un ņemti vērā amatpersonu viedokļi un vēlmes jaunā dizaina formas tērpa uzlabošanai, lai nodrošinātu amatpersonas ar moderniem, kvalitatīviem un mūsdienu prasībām atbilstošiem formas tērpiem, kuri ir piemēroti katras amatpersonas dienesta pienākumu izpildei un nodrošina komfortablu tā valkāšanu dienesta videi raksturīgos apstākļos.
Ir izstrādāts jauns dizains cepurei ar nagu un jauna formas tērpa sastāvdaļa - svārki. Izmaiņas cepurei ir veiktas, jo cepures ar nagu būs pieejamas divos variantos - ar metāla kokardi un austo kokardi.
Valdības pieņemtās izmaiņas paredz regulējumā iekļaut jauna dizaina cepuri ar nagu un jaunu formas tērpa sastāvdaļu - svārkus.