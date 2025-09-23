Valdība tomēr piešķir papildu 331 tūkstoti eiro speciālajām izglītības iestādēm
Speciālajām izglītības iestādēm, kas nodrošina internāta pakalpojumus, līdz šā gada 31.decembrim uzturēšanas izdevumiem palielina finansējumu par 331 tūkstoti eiro. To paredz Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) sagatavotie noteikumu grozījumi, kurus 23.septembrī, apstiprināja valdībā.
Pašvaldības kā skolu dibinātājas var veidot nelielu uzkrājumu vai atlikumu 1% apmērā no piešķirtās mērķtdotācijas apjoma. Tas ir objektīvi nepieciešams, lai izlīdzinātu pedagogu darba samaksu skolēnu skaita svārstību gadījumā, kā arī, lai veiktu iepriekš neparedzētu izdevumu, piemēram, skolotāja ilgstoša slimošana, atvaļinājumi, dekrēta atvaļinājumi, pedagogu aizvietošana, u.c., segšanu
IZM, analizējot valsts budžeta līdzekļu izlietojumu speciālās izglītības iestādēs, ir konstatējusi, ka šobrīd ir izveidojies valsts mērķdotācijas pedagogu darba samaksas atlikums.
Lai nodrošinātu iespēju speciālajām izglītības iestādēm segt arī citus izdevumus, IZM konsultējoties ar izglītības iestādēm, rosināja precizēt normu, ka tā atlīdzības daļu no pedagogu darba samaksas, kas netiek izlietota un tiek ieturēta no speciālās izglītības iestādes, tiek iedalīta speciālo izglītības iestāžu uzturēšanai. Tā rezultātā ar minētajiem grozījumiem IZM ir radīti nosacījumi uzkrātā atlikuma novirzīšanai aktuālo vajadzību segšanai speciālās izglītības iestādēs.
Piešķirtais finansējums speciālās izglītības iestādēm nodrošinās papildu atbalstu uzturēšanas izdevumu, piemēram – ēdināšanas, apkures un citu izdevumu segšanai.
Šie grozījumi ir īstermiņa risinājums, kas vērsts uz to, lai pēc iespējas ātrāk mazinātu finansiālo spriedzi speciālajām izglītības iestādēm, kas nodrošina internāta pakalpojumu. Tām ir svarīga loma Latvijas izglītības sistēmā, nodrošinot bērniem ar īpašām vajadzībām drošu, stabilu un atbalstošu vidi.
Ar Ministru kabineta noteikumu grozījumiem “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumos Nr. 477 “Speciālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) finansēšanas kārtība” var iepazīties Ministru kabineta tīmekļvietnē.