Latvijā pirmoreiz diriģēs franču maestro Žans Kristofs Spinozi
Piektdien, 26. septembrī, plkst. 19.00 Rīgas Kongresu namā un sestdien, 27. septembrī, plkst. 17.00 Ventspils koncertzālē “Latvija” Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris (LNSO) uzstāsies kopā ar Valsts Akadēmisko kori “Latvija”, franču soprānu Ninu Spinozi, norvēģu baritonu Halvoru Melienu un spožo latviešu klavesīnisti Ievu Salieti.
Koncertprogrammā “LNSO, Vasks, zelta baroks un Forē Rekviēms” pie diriģenta pults stāsies pieredzējušais franču diriģents Žans Kristofs Spinozi (Jean-Christophe Spinosi), kuram šī būs pirmā uzstāšanās Latvijā. Koncertos skanēs dažādu laikmetu mūzika – Pētera Vaska Cantabile stīginstrumentiem, fragments no Antonio Vivaldi cikla Laudate pueri, Johana Sebastiāna Baha Koncerts klavesīnam un orķestrim reminorā un Gabriela Forē Rekviēms.
Koncertu atklās LNSO 100. sezonas rezidējošā komponista Pētera Vaska darbs Cantabile stīginstrumentiem (1979), kas kopš skaņdarba tapšanas kļuvis par pasaulslavenā latviešu komponista vienu no daiļrades simboliem.
Pētera Vaska filozofisko un muzikālo domu, piedāvājot citu garīguma šķautni, nomainīs Antonio Vivaldi daiļrade – Sit nomen Domini no 112. psalmam veltītā cikla Laudate pueri, kur jaunā franču soprāna Ninas Spinozi balss savīsies ar LNSO stīgu grupu. Savukārt Johana Sebastiāna Baha Koncerts klavesīnam un orķestrim reminorā BWV 1052 demonstrēs baroka mūzikai raksturīgo dramatismu un melodisko izsmalcinātību: klavesīna solo šeit atskaņos Ieva Saliete.
Koncerta kulmināciju piedzīvosim otrajā daļā, kad skanēs Gabriela Forē Rekviēms – darbs, kas, atšķirībā no citu komponistu radītajām sēru mesām, nāves tēmu pārvērš cerībā, gaismā un dvēseles mierā. Kopā ar LNSO atskaņojumā piedalīsies arī Valsts Akadēmiskais koris “Latvija”, soprāna un baritona solo dziedās Nina Spinozi un Halvors Meliens.
Turklāt šī būs pirmā reize, kad pie LNSO diriģenta pults stāsies izcilais franču diriģents Žans Kristofs Spinozi, kurš ir īpaši atzīts kā baroka un klasicisma laikmetu mūzikas interprets. Viņš ir Ensemble Matheus dibinātājs un mākslinieciskais vadītājs, regulārs viesis tādās prestižās koncertzālēs kā Parīzes Šatlē teātrī, Vīnes Konzerthaus un Karaliskajā operā Londonā.
Franču soprāns Nina Spinozi, dzimusi mūziķu ģimenē, uzstājas gan operā, gan koncertos, atveidojot lomas Džakomo Pučīni, Gaetāno Doniceti, Džoakīno Rosīni un Domeniko Čimaroza darbos, savukārt norvēģu baritons Halvors Meliens ir biežs viesis Eiropas koncertzālēs un operās, īpašu uzmanību pievēršot baroka mūzikai un vācu vokālajai kamermūzikai. Klavesīniste Ieva Saliete piedalās solo un kamermūzikas projektos Latvijā, Vācijā un Šveicē, tostarp kā Bernes senās mūzikas orķestra Les Passions de l’Ame klavesīniste.
Biļetes uz koncertu pieejamas "Biļešu paradīzes" tirdzniecības vietās un internetā. Uz simfoniskās mūzikas koncertiem Rīgas Kongresu namā pārdošanā pieejamas biļetes arī balkonā.