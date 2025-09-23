Policija rīdzinieci atzīst par cietušo, bet parāda piedzinēji vienalga neliek viņu mierā
Kāda rīdziniece kļuvusi par svešu parādu upuri. Viņai nozaga dokumentus, un, izmantojot tos, paņemti preču līzingi. Tagad parādu piedzinēji neliek sievietei mieru, lai gan policija viņu atzinusi par cietušo krimināllietā.
"Kamēr nebūs oficiāla informācija par to, ka esat atzīta par cietušo, jums turpinās sūtīt atgādinājumus par parādu, tā apmēru un lietas virzību," šādus e-pastus no parādu piedziņas uzņēmuma "Julianus Inkasso" Jeļena Vihrova saņem diezgan regulāri.
Aptuveni pirms trim gadiem Centrāltirgū viņai nozaga maku, kurā bija dokumenti, vēsta Latvijas Televīzija. Jeļena devusies uz policiju un uzrakstījusi iesniegumu, ajaunojusi dokumentus, bet pēc kāda laika saņēmusi vēstuli no tiesas, ka viņai ir parāds.
Kāds, izmantojot viņas nozagtos dokumentus, noslēdza līgumus ar "Baltcom" un "Bite" par dažādu preču iegādi līzingā. Par precēm netika samaksāts, un tagad Jeļena tiek uzskatīta par parādnieci. Kopējā parāda summa ir apmēram 700 eiro, ko tagad cenšas piedzīt uzņēmums "Julianus Inkasso".
Policija ir ierosinājusi kriminālprocesu, kurā Jeļena ir atzīta par cietušo.
""Julianus" sāka man sūtīt vēstules ar tekstu, ka šis policijas izsniegtais izziņas dokuments neder, jo tajā nav tādas un tādas informācijas. Es dodos uz policiju, lūdzu: lūdzu, izsniedziet jaunu izziņu, jo parādu piedzinēji prasa šādus datus. Arī policijā izziņas iegūšana nav vienkārša - tas ir diezgan sarežģīts birokrātisks process, kas prasa daudz laika. Un mēs šo spēli spēlējam jau gadu," atceras cietusī.
Latvijas Ārpustiesas parādu piedzinēju asociācijas vadītājs Jānis Lukaševskis norāda, ka asociācija neatbalsta šāda veida rīcību: "Laba prakse paredz, ka, ja ir ierosināta krimināllieta, tad ārpustiesas parāda piedziņas process šajā lietā tiek pārtraukts." "Julianus Inkasso" ir viens no asociācijas biedriem.
Ārpustiesas parādu piedzinēju darbību uzrauga Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC). Tā pārstāve skaidroja, ka gadījumos, kad ierosināta krimināllieta, piedzinējiem ir jāpārtrauc lietas izskatīšana. Ja tas nenotiek, iedzīvotājiem jāvēršas ar sūdzību PTAC. Par "Julianus Inkasso" šogad PTAC jau saņēmis kopumā 20 dažādas sūdzības.
Jeļena visiem iesaka: ja notiek kas līdzīgs ar jūsu maku, kurā ir dokumenti - noteikti ejiet uz policiju un uzrakstiet iesniegumu par notikušo, jo nekad nevar zināt, kas var notikt vēlāk.