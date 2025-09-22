FOTO: gandrīz katrā namā pa sāpju stāstam - Jēkabpilī noritējusi plakātu akcija, pieminot nošauto suņuku un citu kaimiņu mīluļus

Klusā akcija Jēkabpilī
Jēkabpilī noslēgusies kluso plakātu akcija, kurā tika pieminēti mājas mīluļi, kurus tuvējā apkārtnē noslepkavoja kāds neģēlis. Katrs suņuka foto uz plakāta iemiesoja skaudru sāpju stāstu un lika sirdij skumjās sažņaugties ciešāk.
"Es mīlēju doties garākās pastaigās ārpus pagalma, taču biju uzticīgs ģimenes draugs un vienmēr atgriezos mājās! Es priecājos par katru kopā pavadīto dienu, bet 2018. gada 13. decembrī man atņēma dzīvību, rotaļas un nākotni.
Nesapratu kāpēc… es tikai gribēju dzīvot, skriet un būt blakus saviem cilvēkiem.
Mani ievainoja! Nošāva no tuvā attāluma! Ietina lupatā, nolieka netālu no manām mājas,” vēsta kāds plakāts.
“Esmu haskijs Ralfiņš. Pirms 3,5 gadiem es vienkārši pazudu. Pirmo reizi uz mani šāva manā pagalmā. Liktenīgajā dienā pret mani tika pavērsts nopietns ierocis, kura lodi policija nedrīkstēja atrast! Tādēļ es ‘pazudu’!” norādīts uz vēl kāda.
“Esmu vilciņš Remis. Dzīvoju Zvaigžņu ielā 28. Mani nošāva 2020. g.
Manā ķermenī policija atrada divas lodes. Citus pierādījumus un vainīgo policija neatklāja. Šāvējs turpināja nogalināt manus mazos māsas un brāļus!” teikts uz kāda cita.
Skaudrie stāsti liecina, ka mājdzīvnieku slepkavības turpinās jau vairāk nekā septiņus gadus, kamēr vainīgais pie atbildības vēl nav saukts. Turklāt, aizdomās turamais dzīvo turpat blakus un jau ilgu laiku ir bijis vietējo iedzīvotāju un policijas redzeslokā. Kā ziņo "TV3", par šo cilvēku Jēkabpils dzīvojamo māju apkārtnē klīst baumas – viņš mājās uzglabājot ieročus, remontējot medniekiem bises un pašrocīgi izgatavo ieročus.
Beidzamā suņa slepkavība notika 18. septembrī, kad Antas mājas pagalmā tika nošauts viņas mīlulis Semītis. "18.augusta vakarā, ierodoties mājās, es atradu ģimenes mīluli, mazo špiciņu Semīti guļam uz paklājiņa asiņainu priekštelpā, viņš vēl bija silts un paskatījās uz mani. Vēlāk vetārste konstatēja šaušanas faktu un sunīša nāvi. Mūsu Semītis bija nošauts savas mājas pagalmā, slēgtā teritorijā."
"Mūsu mazajā ielā, gandrīz katrā mājā ir saimnieki, kuru ģimenes mīluļi ir cietuši no šāvēja lodes - nogalināti un savainoti tikuši gan suņi, gan kaķi. Šāvējs dzīvo mums līdzās. [...] Vainīgais oficiāli nav noskaidrots un dzīvnieku slpekavības mūsu ielā turpinās. Kamēr šavējs dzīvo mums līdzās, mēs neesam drošībā. Tā radās ideja par Kluso plakātu akciju Dārznieku ielā," par ierosmi Kluso plakātu akcijai stāsta Anta.
Viņa aicina deputātus, pašvaldības pārstāvjus, cilvēktiesību un dzīvnieku aizstāvjus, masu medijus un policiju pievērst pienācīgu uzmanību šim jautājumam. "Mēs gribam dzīvot drošā vidē! Mēs esam noguruši dzīvot bailēs!" sāpēs dalās sieviete.