Tādu kostīmu nebūsiet redzējuši! Daba unikālā veidā izdaiļojusi koka skulptūru Skaņākalna dabas parkā
Ar neparastu novērojumu dalījusies Ingrīda - viņa pamanījusi, ka daba visnotaļ unikālā veidā izrotājusi koka večiņas skulptūru Skaņākalna dabas parkā.
"Vai nav labs dizains...!?" pie publicētā foto vietnē "Facebook" norāda Ingrīda. Jāsaka, ka viņas novērojums nav atstājis vienaldzīgus arī citus Latvijas iedzīvotājus. "Kad nāk ziema, visam vajag siltu oderīti!" pauž Māra. "Ak, dabas māte. Tas ir kolosāli!" norāda Anita. Bet Laima pauž, ka "modes mākslinieks ir ļoti pacenties!" Tikmēr Vineta norādījusi, ka "koka skulptūras nav mūžīgas, un šajā gadījumā piepes tās stipri izdaiļojušas".
Skaņākalna Dabas parkā iestiepjas apmēram 3 km gara taka, kas aptver Salacas senlejas krāšņāko posmu ar smilšakmens atsegumiem, alām, avotiem un priežu mežaudzi. Dodoties pa taku, vari vērot tādus neparastus dabas veidojumus kā Vilkaču priedi, Velnakmeni, Eņģeļu alu, Sapņu trepes, Velna alu, Skābumbaļļu, Rūķu taku, Neļķu klintis, Velna kanceli un Skaņokalnu.