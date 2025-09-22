Braže: "Mēs nesaskaramies ar "Ukrainas krīzi", mēs saskaramies ar Krievijas krīzi!"
Latvijas ārlietu ministre Baiba Braže (JV) norāda, ka kopš 2022.gada Eiropa ir pieredzējusi strauji pieaugošu Krievijas nekonvencionālo uzbrukumu skaitu - sākot ar GPS traucēšanu, sabotāžu, mēģinājumiem ievietot sprāgstvielas DHL lidmašīnās un beidzot ar bezpilota lidaparātu iebrukumiem.
Tāpat viņa norāda, ka Krievijas uzsāktais karš Ukrainā un Krievijas rupjais Igaunijas gaisa telpas pārkāpums vēlreiz apliecina, ka Krievija pilnībā ignorē ANO DP autoritāti un prasības, kas paustas daudzās ANO Ģenerālās asamblejas rezolūcijās.
"Kamēr mēs runājam šajā ārkārtas sanāksmē, Krievija turpina vērsties pret Ukrainas pilsētām, kritiski svarīgu civilo infrastruktūru un iznīcina tās, kā arī nogalina nevainīgus civiliedzīvotājus - un tas viss tiek darīts, lai sagrābtu zemi."
"Mēs nesaskaramies ar "Ukrainas krīzi", mēs saskaramies ar Krievijas krīzi," pauda ārlietu ministre.
Viņa uzsvēra, ka pretēji ASV prezidenta, Eiropas un Ukrainas partneru centieniem, Krievija necenšas panākt mieru. Krievijas impēriskās un koloniālās ambīcijas brutāli pārkāpj ANO Statūtus. Viņa mudina atcerēties Gruziju 2008.gadā, Krimu 2014.gadā un plaša mēroga agresiju pret Ukrainu kopš 2022.gada.
"Mēs nekad nepieņemsim Krievijas mēģinājumus uzbrukt, dominēt, iebiedēt vai izveidot ietekmes sfēru pār tās kaimiņvalstīm. Mēs - brīvas un demokrātiskas valstis - turpināsim ieguldīt līdzekļus mūsu atturēšanas, aizsardzības un noturības spējas. Mēs cieši sadarbojamies ar mūsu sabiedrotajiem, lai izvērstu papildu spējas, lai nodrošinātu, ka Krievijas provokācijas nākotnē netiks pieļautas," sacīja Braže.
Latvija un Lietuva lūdz ANO Padomi turpināt iesaistīties starptautiskā miera un drošības uzturēšanā. Tomēr, ironiskā kārtā, tieši Krievijas - ANO DP pastāvīgās locekles - agresīvā, revanšistiskā uzvedība atkal nopietni grauj globālo drošību, uzsvēra ārlietu ministre.
Latvija un Lietuva aicina ANO DP un visas ANO dalībvalstis visstingrāk nosodīt Krievijas agresīvo rīcību. Kā vēstīts, saistībā ar notikušo Igaunijas gaisa telpas pārkāpumu 19.septembrī pirmdien tika sasaukta ANO Drošības padomes (ANO DP) ārkārtas sanāksme.