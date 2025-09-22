Rīgā norisināsies Miķeļdienas svētki Tallinas ielas kvartālā
Galvaspilsētā 27. septembrī no plkst. 15.00 līdz 23.00 norisināsies Miķeļdienas svinības “Miķelis nāk kvartālā”, kurās aicināti piedalīties gan Rīgas iedzīvotāji, gan arī pilsētas viesi, lai kopīgi baudītu rudens svētkus.
Miķeļdiena ir vieni no svarīgākajiem latviešu gadskārtu svētkiem – ražas noslēgums, pateicība zemei un pāreja uz rudens mieru. Tādēļ Tallinas ielas kvartāls aicina Miķeļdienu atzīmēt ar plašu kultūras un kopienas svētku programmu kopā ar Rihardu Zaļupi, Čipsi un Dullo, Dēku, Brīvrunu projektu, Raxtu raxtiem, Dakotu, RDKS dziedošajiem jauniešiem, Bričku, Zeidiem.
Pasākumā apmeklētājiem būs pieejamas dažādas bērnu aktivitātes ar Miķeļdienas tradīcijām, mākslas izrāde un Miķeļdienas gadatirgus. Miķeļdienas svinības ir paredzētas visām paaudzēm, apvienojot tradīciju, radošumu un kopā būšanas prieku.
Pasākums tiek īstenots ar Rīgas pašvaldības līdzfinansējuma programmas “Atbalsts komersantiem publisku pasākumu rīkošanai” finansiālo atbalstu. Pasākums būs bez maksas.