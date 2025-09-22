Satraukums Tīnūžos: pēc ceļa rekonstrukcijas pazudušas gājēju pārejas
Pēc autoceļa Ogre–Ulbroka posma rekonstrukcijas Tīnūžu iedzīvotājiem radušies jautājumi par gājēju pāreju trūkumu.
Kā vēsta Ogres pašvaldības portāls OgreNet, pirms remontdarbiem bija divas speciāli iezīmētas gājēju pārejas, kurās cilvēki varēja droši šķērsot brauktuvi. Tomēr pēc uzlabojumiem autovadītājiem vairs nav jāpalēnina ātrums, un gājējiem nav jābūt priekšrocībām.
Vietējie iedzīvotāji ir nobažījušies, jo šajās vietās ir autobusu pieturas, kas ir īpaši svarīgas bērniem, radot drošības riskus.
"Latvijas valsts ceļi" norāda, ka gājēju pārejas, kur nav liela gājēju plūsma, rada pretēju efektu. Autovadītāji nereti nepalēnina ātrumu, jo domā, ka gājēju tur nav, bet gājēji to var uzskatīt par drošu vietu šķērsot brauktuvi.
Iedzīvotājiem tiek norādīts, ka nav jāuztraucas, jo šobrīd tiek plānots gājēju un veloceliņa izveides projekts no Ogres līdz Tīnūžiem, un Tīnūžu centrā, pie rotācijas apļa, tiks izveidota jauna gājēju pāreja.