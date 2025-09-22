Saeimas nams./Ilustratīvs attēls.
Sabiedrība
Šodien 11:50
Saeimā spriedīs par iniciatīvu izstāties no Stambulas konvencijas
25. septembrī Saeimā spriedīs par iniciatīvu izstāties no Stambulas konvencijas, liecina informācija publicētajā Saeimas darba kārtībā.
Pie deputātiem norādīti - Maija Armaņeva, Linda Liepiņa, Kristaps Krištopans, Ramona Petraviča, Jeļena Kļaviņa.
Eiropas Padomes Konvencija par vardarbības pret sievietēm un vardarbību ģimenē novēršanu un apkarošanu, zināma arī kā Stambulas konvencija, ir Eiropas Padomes konvencija, deklarēta kā vērsta pret vardarbību pret sievietēm un vardarbību ģimenē.
Konvencijas mērķis ir vardarbības novēršana, upuru aizsardzība un "vainīgo nesodāmības izbeigšana". Stambulas konvencija tika pieņemta 2011. gada 11. maija Eiropas Padomes (EP) sēdē.