Pianista Daumanta Liepiņa solokoncerts
Pagājušās nedēļas nogalē Mazās Mežotnes pils koncertsezona noslēdzās ar talantīgā pianista Daumanta Liepiņa solokoncertu.
FOTO: Mazajā Mežotnes pilī ar stāvovācijām izskanējis pianista Daumanta Liepiņa solokoncerts
Lielupes krastā mūziķis pirmatskaņoja Pētera Vaska fonda pasūtinājumu – Lielajai Mūzikas balvai nominētā komponista Aleksandra Avrameca jaundarbu “Balāde”; programmā bija iekļauti arī Lūcijas Garūtas, Johannesa Brāmsa un Kloda Debisī skaņdarbi, bet piedevās skanēja Pētera Vaska “Vasaras vakara mūzika” un Lūcijas Garūtas “Prelīde Mi mažorā”.
Klausītāji, kuru vidū bija arhitekte Liene Griezīte, jurists un uzņēmējs Justs Karlsons ar kundzi, pazīstamā kulinārijas eksperte Ilze Auzere, muzikologs Boriss Avramecs, mūziķis Igo ar dzīvesbiedreni Gitu Straustiņu diriģents Atvars Lakstīgala, Latvijas Nacionālās operas ģildes priekšsēdētājs Ivars Slokenbergs u.c. kultūras baudītāji, koncerta programmu uzņēma ar stāvovācijām un pēckoncerta sarunās atzina, ka šis bijis lielisks vakars ar brīnišķīgu mūziku īpašā gaisotnē.