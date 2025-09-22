FOTO: jau 145. koncertsezonu atklāj Liepājas simfoniskais orķestris, īpašā viešņa - ērģelniece Iveta Apkalna

Liepājas simfoniskā orķestra 145. sezonas atklāšanas koncerts
Sestdien, 20. septembrī, koncertzālē “Lielais dzintars” savu 145. koncertsezonu atklāja vecākais orķestris Baltijas valstīs. Liepājas simfoniskā orķestra sezonas atklāšanas koncerta īpašā viešņa bija pasaulslavenā ērģelniece Iveta Apkalna, kura klausītājiem ļāva pirmo reizi visā krāšņumā izbaudīt “Lielā dzintara” jauno digitālo ērģeļu skanējumu.
Vakara centrālais notikums bija īpaši šim koncertam radītās Ērģeļsimfonijas pirmatskaņojums. Ambiciozā skaņdarba autors ir viens no izteiksmīgākajiem un jutekliskākajiem jaunās paaudzes latviešu komponistiem Jēkabs Jančevskis. Vēl pirms koncerta Iveta Apkalna Latvijas Radio 1 pauda pārliecību, ka komponista ērģeļsimfonija, kas radīta Liepājas simfoniskajam orķestrim, izskanēs vēl uz daudzām pasaules skatuvēm. Latviešu mūzika un pasaules mūzikas dārgumi ir divi galvenie virzieni Liepājas simfoniskā orķestra virzieni, tāpēc šī koncerta otrajā daļā skanēja arī nozīmīgs agrīnā romantisma skaņdarbs – franču komponista Hektora Berlioza 1830. gadā sarakstītā programmatiskā simfonija “Fantastiskā simfonija: epizode mākslinieka dzīvē… piecās daļās”.
Jaunā koncertsezona Liepājas simfoniskajam orķestrim ir saplānota visnotaļ intensīva – septembra izskaņā Latvijas tūre kopā ar jauno pianistu Daniilu Mickeviču, koncerti ne tikai “Lielajā dzintarā”, bet arī Rundāles pilī, leģendārā komponista Mārtiņa Brauna mūzikas programmas turneja pa Latvijas koncertzālēm novembra otrajā pusē un trīs Vecgada koncertu vakari turpat Liepājas koncertzālē. Arī sezonas otra puse sola vērienīgus notikumus. Šeit noteikti ir jāpiemin orķestra rīkotais Liepājas starptautiskais zvaigžņu festivāls – viens no nozīmīgākajiem klasikās mūzikas festivāliem Latvijā, kas šogad norisināsies jau 34. reizi un uz Liepāju publiku vilinās ar tādām zvaigznēm kā Hiromi, Kristians Lindbergs, Rolands Pontinens, Anelīna van Vauve un vēl citas.