Septiņus gadus ilgušais armijas bruņu vestu iepirkums noslēdzas ar strīdiem par piegādātāju
Šā gada nogalē bruņotajiem spēkiem vajadzētu saņemt pirmās bruņu vestes-uzkabes, kuru iepirkums aizsākās vēl 2018. gadā. Pasūtītāja ieskatā armijai nav radies risks tikt pie bruņuvestēm, kas tehnoloģiski varētu būt novecojušas. Bet ilgā iepirkuma laikā vienam no diviem piegādātājiem, ar ko slēgts līgums - SIA “Lumina Group”, anulēta speciālā atļauja darbam ar militārām precēm. Iemesls – aktīvs kriminālprocess par izvairīšanos no nodokļu nomaksas vairāk nekā miljona eiro apmērā, vēsta Latvijas Televīzijas raidījums “de facto”.
Iepirkums septiņu gadu garumā – tieši šādi noticis ar armijas plāniem tikt pie kombinētām bruņu un uzkabes vestēm. Process aizsākās 2018. gadā, bet tikai šopavasar publicēts paziņojums par uzvarētāju. Tiesības piegādāt preces gandrīz 81 miljona eiro vērtībā ieguva divu uzņēmumu apvienība, ko veido SIA “Brasa Defence Systems” un SIA “Lumina Group”. Līgums ir uz pieciem gadiem. Armijas noliktavās pirmajām vestēm būtu jāienāk šā gada beigās.
“Brasa Defence Systems” pārstāvis izrāda vesti, kādas viņi ražos armijas vajadzībām: “Armija šinī gadījumā pērk bruņuvesti ar visām nepieciešamajām lietām, ar papildus ballistisko aizsardzību, vēdera daļas aizsardzību, cirkšņu, kaujas jostu, kurai arī ir šķembu aizsardzības elementi.”
Bruņu un uzkabes vestu iepirkums ietvēra arī piegādes ķēžu drošību, potenciālajam piegādātājam prasot noteiktu apjomu ražot Latvijā, kā arī uzglabāt krājumus. Par iepirkumu divreiz saņemtas sūdzības. Pa vidu bijis gan kovids, gan sācies pilna apmēra karš Ukrainā, laiku prasījusi arī bruņu vestu funkcionālā testēšana. Kvalifikāciju izturējuši deviņi komersanti, bet piedāvājumus iesniedza divi – uzvarētājs un kāds uzņēmums no Somijas.
Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centra (VALIC) Centralizēto iepirkumu vadības departamenta vadītāja Māra Ozoliņa noraida bažas, ka pa šiem gadiem prasītā prece būs jau tehnoloģiski novecojusi: “To tehnisko specifikāciju mēs apzināti veidojām tādu brīvāku, ja tā var teikt, izvirzot, protams, minimālās kritiskās prasības par materiāliem, par ballistisko aizsardzību un par to modularitāti, kas ir jānodrošina, kāda veida šiem papildus elementiem ir jābūt. Bet to izpildījumu komersants varēja piedāvāt atbilstoši attiecīgā laika aktualitātēm.”
Iepirkuma norise ļāvusi vadīties pēc kara Ukrainā pieredzes un pielāgot vesti mūsdienu kaujas lauka prasībām, ar maksimālu aizsardzību pret šķembām, stāsta piegādātājs.
“Brasa Defence Systems” sadarbības partneris iepirkumā ir “Lumina Group”. Tā iepriekš tikusi pie desmitiem armijas iepirkumu, galvenokārt piegādājot teltis un dažādas individuālās aizsardzības sistēmas. Lielākie līgumi - par nakts redzamības iekārtu piegādi divdesmit miljonu vērtībā, liecina publiskās datu bāzes.
2022. gada vasarā, tātad, laikā kad bruņuvestu iepirkums jau ritēja pilnā sparā, Aizsardzības ministrija “Lumina Group” anulēja speciālo atļauju darbam ar militāra rakstura precēm. Iemesls - 2019. gadā sākts kriminālprocess, kuru togad (2022. gada rudenī) nodeva prokuratūrai apsūdzību celšanai.
Lieta ir par izvairīšanos no nodokļu nomaksas un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu - lielā apmērā un organizētā grupā. “Atbilstoši krimināllietā iegūtajiem pierādījumiem, ir izdarīts pieņēmums, ka fiziskās personas, vadot uzņēmuma saimniecisko darbību, uzņēmuma izdevumos uzrādījušas fiktīvus jeb reāli nenotikušos darījumus, kas deva tiesības nemaksāt valsts budžetā pievienotās vērtības nodokli,” stāsta prokurors Andris Aleksejevs.
Apsūdzības ieskatā valsts budžetam nodarīts kaitējums 1,2 miljonu eiro apmērā (1 220 933 eiro), ko veido pievienotās vērtības nodoklis pusmiljona apmērā (553 273 eiro) un uzņēmuma ienākuma nodoklis 667 tūkstoši (667 660 eiro). “Šajā gadījumā mēs redzam, tas, kas ir konstatēts apsūdzībā - trīs līmeņus, tātad augšējais uzņēmums, kurš deklarē darījumus ar nākamo darījuma partneri, un tas nākamajā ķēdes posmā turpina deklarēt atkal fiktīvus darījumus ar trešo uzņēmumu. Tādējādi šo pievienotās vērtības nodokļa maksāšanas pienākumu pārnesot jau uz šo trešo uzņēmumu,” stāsta prokurors. Pēc viņa teiktā, trešais uzņēmums jau likvidēts.
Prokurors lietas būtību komentēja, nenosaucot iesaistīto personu un firmu vārdus. Taču publiski pieejami dokumenti ļauj secināt, ka krimināllieta saistīta ir “Lumina Group” un tās bijušiem vadītājiem.
Pavisam lietā pie kriminālatbildības sauktas sešas personas. Tostarp pieciem cilvēkiem apsūdzības ir par izvairīšanos no nodokļu nomaksas organizētā grupā, vienai par atbalstīšanu, un papildus trim ir arī noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija lielā apmērā. Uzsākts arī process par piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošanu juridiskai personai par to, ka attiecīgie noziedzīgie nodarījumi ir izdarīti tās interesēs. Lietu šobrīd gatavo nodošanai tiesai.
Ar advokāta starpniecību uzrunātie apsūdzētie atteicās lietu komentēt. Uzņēmums, lai arī laipni ļāva filmēt savu ražotni, atbildes uz jautājumiem sniedza tikai rakstiski. “Attiecībā uz kriminālprocesu varam norādīt vienīgi to, ka jebkādas izvirzītās pretenzijas uzskatām par nepamatotām un iesaisti iespējamos noziedzīgos nodarījumos neatzīstam,” norāda “Lumina Group”.
Speciālās atļaujas anulēšanu “Lumina group” bija pārsūdzējusi visās iespējamās instancēs. Pirmās sūdzību noraidījušas, tagad tiek gaidīts lēmums vēl pēdējā instancē.
Taču, kā bija iespējams, ka “Lumina Group” pie šādiem apstākļiem turpina dalību apjomīgajā armijas iepirkumā? “Piegādātāju apvienībai, viņiem ir noslēgts savstarpējais sadarbības līgums, kurā ir atrunāts, kas par ko ir atbildīgs. Attiecībā uz šīm prasībām par licences nepieciešamību, licence ir vajadzīga tam komersantam, kurš arī nodrošina šo komercdarbību ar precēm, uz kurām ir nepieciešama licence. Dotajā gadījumā tā ir “Brasa Defence [Systems]”, ko apliecina arī viņu sadarbības līgums. (..) Viņiem [Lumina Group] ir vairāk konsultatīvie jautājumi un kaut kādas dokumentācijas sagatavošana, tādi administratīvi kaut kādi procesi, tas ir pēc viņu sniegtās informācijas,” skaidro VALIC pārstāve.
Arī “Lumina Group” uzsver, ka tās loma iepirkuma izpildē ir būtiski samazināta un firma, saistībā ar šo iepirkumu nav saņēmusi nekādus maksājumus.
“Brasa Defence Systems” savukārt norāda uz to, ka viņi sākotnēji “Lumina Group” izvēlējušies kā sadarbības partneri, ņemot vērā tās pieredzi bruņu vestu izstrādē un ražošanā. Jau pēc sadarbības uzsākšanas pasūtītājs informējis par anulēto licenci, bet par krimināllietas apstākļiem viņi nezinot.
SIA “Brasa Defence Systems”: “Šobrīd attiecīgā projekta ietvaros SIA “Lumina Group” nekādi nav iesaistīta bruņu uzkabes vestu ražošanā un piegādē vai darbībās, kurām būtu nepieciešama atļauja darbam ar stratēģiskām precēm. Vienpusēja sadarbības izbeigšana ar SIA “Lumina Group” varētu veidot pamatu tiesvedībai pret “Brasa Defence Systems” saistībā ar līguma laušanu.”
SIA “Brasa Defence Systems” reģistrēts 2021. gada vasarā – reorganizācijas ietvaros tā tika nodalīta no SIA “SRC Brasa”. Tas notika laikā, kad prokuratūra paziņoja par apsūdzībām policijas formastērpu skandālā un kura ietvaros par dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu tiesā bijušās policijas amatpersonas, arī “SRC Brasa” bijušo amatpersonu, bet pret firmu sākts piespiedu ietekmēšanas līdzeklis.
81 miljonu vērtā iepirkuma norise izlases kārtībā pārbaudīta arī Aizsardzības ministrijā, kas pārkāpumus nav konstatējusi.