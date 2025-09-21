Tvīda brauciens Rīgā 2025
FOTO: Rīgas ielas piepilda elegantas dāmas un kungi uz velosipēdiem
Sestdien, 20. septembrī, Rīgā norisinājās Tvīda brauciens, kura lakā pilsētas ielās devās vairāk nekā 300 elegantos un krāšņos retro stila tērpos ģērbti velobraucēji.
Brauciena starts bija “Kimmel kvartālā”, no kura velobraucēji devās līdz Brīvības piemineklim un Vecrīgai, bet pēc tam devās atpakaļ, kur viņus sagaidīja dažādas aktivitātes: nelieli remontdarbi “Ērenpreiss bicycles” darbnīcā, svinga deju priekšnesumi no SwingDance.lv, un grupas “Keksi” koncerts.
Arī šī gada Tvīda brauciens tika papildināts ar īpašu sociālu mērķi – labdarības iniciatīvu “Nav bērnības bez velosipēda”. Sadarbībā ar Žaņa Lipkes memoriāla "Drosmes māju", 13. un 14. septembrī tika organizētas velodarbnīcas SOS ciematu bērniem, kur bērni kopā ar speciālistiem salaboja 15 velosipēdus. Visi salabotie riteņi palika bērnu rīcībā, nodrošinot ne tikai pārvietošanās iespējas, bet arī prieku un gandarījumu par paveikto darbu.