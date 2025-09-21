Svētdien un pirmdien būs ierobežota satiksme Ganību dambī
foto: LETA
Satiksme Ganību dambī tiks pārvirzīta pa vienu brauktuves pusi, organizējot to pa divām joslām.
Runā Rīga

Svētdien un pirmdien būs ierobežota satiksme Ganību dambī

Ziņu nodaļa

Jauns.lv / LETA

Remontdarbu dēļ svētdien un pirmdien Rīgā būs ierobežota satiksme Ganību dambī.

Svētdien un pirmdien būs ierobežota satiksme Ganīb...

Satiksme būs ierobežota laikā no svētdienas plkst.16.00 līdz pirmdienas plkst.6.00, Ganību dambja posmā no Bukultu ielas līdz tiltam pār Sarkandaugavu. Satiksme tiks pārvirzīta pa vienu brauktuves pusi, organizējot to pa divām joslām - pa vienai joslai katrā braukšanas virzienā. Pašvaldība aicina satiksmes dalībniekus būt saprotošiem, pārplānot ierastos maršrutus vai ierēķināt ilgāku ceļā pavadīto laiku.

Tēmas

SadursmeRīgaVidzemeSarkandaugava

Citi šobrīd lasa