Runā Rīga
Šodien 09:40
Svētdien un pirmdien būs ierobežota satiksme Ganību dambī
Remontdarbu dēļ svētdien un pirmdien Rīgā būs ierobežota satiksme Ganību dambī.
Satiksme būs ierobežota laikā no svētdienas plkst.16.00 līdz pirmdienas plkst.6.00, Ganību dambja posmā no Bukultu ielas līdz tiltam pār Sarkandaugavu. Satiksme tiks pārvirzīta pa vienu brauktuves pusi, organizējot to pa divām joslām - pa vienai joslai katrā braukšanas virzienā. Pašvaldība aicina satiksmes dalībniekus būt saprotošiem, pārplānot ierastos maršrutus vai ierēķināt ilgāku ceļā pavadīto laiku.