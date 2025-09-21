Jauniestudējuma “Indulis un Ārija” pirmizrāde - viesu ierašanās
FOTO: Lāce, Auzere, Zatleru pāris un citi steidz baudīt vērienīgo jauniestudējumu “Indulis un Ārija”
Sestdien, 20. septembrī, ar vērienu tika atklāta Latvijas Nacionālā teātra 107. sezona. Atklāšanas svētku viesu vidū bija gan kultūras ministre Agnese Lāce ar dzīvesbiedru, gan finansiste Ilze Auzere, bijušais Valsts prezidents Valdis Zatlers ar kundzi Lilitu un citi sabiedrībā zināmi cilvēki.
Sezona tika atklāta ar Raiņa lugas “Indulis un Ārija” jauniestudējumu. Tas veidots par godu Raiņa 160. jubileja un tā režisore – Indra Roga pati 1999. gada iestudējumā spēlējusi Āriju. Jāpiebilst, ka Ērika Ešenvalda oriģinālmūzika un Valsts Akadēmiskā kora “Latvija” dziedājums Māra Sirmā vadībā piešķīra izrādei īpašu emocionālu un akustisku skanējumu.
Izrādē skatītāji tika aizvesti uz 13. gadsimta Kūru zemēm, kur vēsturisko un simbolisko dimensiju krustpunktā atklājās Induļa un Ārijas mīlestības stāsts – smeldzīgs, pretrunu pilns un joprojām aktuāls. Uz skatuves dominēja lielie jēdzieni – Mīlestība, Nāve, Dzīvība, Tauta, Cilvēcība – ko Rainis savulaik rakstīja tautai, un kas šodien, pasaules nemiera laikā, skan kā vēl nepārspēta patiesība.
Galvenajās lomās izcilu sniegumu rādīja Kārlis Reijers (Indulis) un Laura Siliņa (Ārija), bet līdzās viņiem spēlēja plaša un profesionāla aktieru komanda. Skatuves telpu veidoja scenogrāfs Mārtiņš Vilkārsis, bet kostīmus izrādei sagatavoja Anna Heinrihsone, par gaismām parūpējās mākslinieks Oskars Pauliņš, video mākslinieks bija Artis Dzērve, bet dramaturģisko virzienu veidoja Ieva Struka.
Jauniestudējuma režisore Indra Roga izrādei devusi žanru “baltā traģēdija” un pauž: “Pasaules iekarotāji sēj nāvi. Radošs stiprs gars par tādiem pārāks – triumfs vēršas kaunā. Uzvarā slēpjas zaudējums un zaudējumā uzvara. Beigās paliek sirds, kas “visa sākums, visa beigums”.”