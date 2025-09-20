FOTO; VIDEO: rīdzinieki un pilsētas viesi saģērbušies retro tērpos kopīgi izbaudīja pilsētas ainavu unikālā braucienā pa Rīgas ielām
20. septembrī Rīgā norisinājās Rīgas Tvīda brauciens – viens no elegantākajiem un gaidītākajiem notikumiem Latvijas velo kultūrā.
Latvijas Veclaiku divriteņu kluba dibinātājs un Latvijas Tvīda brauciena idejas autors Toms Ērenpreiss norādīja, ka šogad īpaši aicināti bija tie velobraucēji, kuri ikdienā reti vai sen nebija braukuši ar velo pa Rīgas ielām, lai piedzīvotu parādes braucienu. Maršruts ar policijas atbalstu norisinājās pa Rīgas svarīgākajām ielām – Brīvības, Pulkveža Brieža, Pērnavas, Avotu un citām.
“Ar Tvīda braucienu centāmies iedrošināt arvien jaunus cilvēkus izmantot velosipēdu kā galveno pārvietošanās līdzekli pilsētas ielās,” sacīja Toms Ērenpreiss.
Tvīda brauciena maršruts sākās un noslēdzās “Kimmel kvartalā”, Bruņinieku ielā 2. No plkst. 14.00 dalībnieki pulcējās “Kimmel kvartalā”, kur notika dažādas aktivitātes: dalībnieku reģistrācija, izklaidējošas aktivitātes, Ērenpreiss velosipēdu darbnīcā varēja veikt nelielus uzlabojumus savam velosipēdam, Ceļu satiksmes drošības direkcijas stendā varēja reģistrēt velosipēdus, bet sabraukušos dalībniekus ar dejām izklaidēja SwingDance.lv.
Plkst. 16.00 tika dots starts Tvīda braucienam, un brauciena maršruts no Stabu ielas puses veda sākumā gar Ģertrūdes baznīcu, pa Brīvības ielu līdz Brīvības piemineklim, tad uz Vecrīgu, Doma laukumu, gar Nacionālo teātri uz Skanstes apkaimi, tālāk gar Lielajiem kapiem uz Grīziņkalnu, tad uz Avotu ielu un pa Bruņinieku ielu atpakaļ uz “Kimmel kvartālu”.
Brauciens noslēdzās plkst. 17.30, pēc kā sekoja spilgtāko un krāšņāko dalībnieku apbalvošana un grupas “Keksi” koncerts. Braucienā piedalījās ikviens jebkāda velosipēda īpašnieks, un dalība tajā bija bez maksas.