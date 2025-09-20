Politiķis par Krievijas aktīviem: "Uzskatu, ka viņiem vajadzētu atņemt visu, izģērbt līdz pēdējam grasim"
Saeimā izvērtās asas debates par to, kā rīkoties ar Latvijā iesaldētajiem Krievijas aktīviem un vai tos varētu novirzīt Ukrainas atbalstam. Lai gan mērķis šķiet skaidrs, diskusijas raisīja strīdus par to, vai lēmuma projekts ir pietiekami konkrēts un vai tas vispār paredz jebkādus reālus atsavināmos aktīvus, vēsta 360TV Ziņas.
Deputāts Gatis Liepiņš no “Jaunās Vienotības” uzsvēra, ka esošais lēmuma projekts neattiecas uz simtiem miljonu eiro vērtībā iesaldētiem līdzekļiem un īpašumiem. Viņš atgādināja, ka Latvijā sankciju subjektiem ir iesaldēti ap 500 miljoniem eiro vērtu aktīvu, tostarp banku konti, nekustamie īpašumi un kapitāldaļas, bet par tiem dokumentā netiek runāts. Liepiņš aicināja nepieļaut, ka šāda iespēja paliek tikai uz papīra un faktiski pasargā Krievijas oligarhus.
Savukārt opozīcijas pārstāvji pārmeta koalīcijai vilcināšanos. Edgars Tavars no Apvienotā saraksta uzsvēra, ka Ukraina šobrīd ir kā drošības vairogs Latvijai un tās uzvara ir tieši saistīta ar mūsu valsts neatkarību un drošību. Viņš kritizēja Jaunās Vienotības ierosinājumu nodot dokumentu budžeta komisijai, saskatot tajā mēģinājumu novilcināt un beigu beigās nepieņemt konkrētu lēmumu.
Pēc vairāk nekā stundu ilgām diskusijām tika nolemts lēmuma projektu nodot Saeimas budžeta komisijai ar vienas nedēļas termiņu. Turpmākās debates solās būt ne mazāk asas, jo jautājums skar gan Latvijas drošību, gan arī to, cik aktīvi mūsu valsts ir gatava rīkoties Ukrainas atbalsta vārdā.