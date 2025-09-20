Prokuratūra nodevusi tiesai krimināllietu pret Lato Lapsu
Prokuratūra nodevusi tiesai krimināllietu, kurā par neslavas celšanu apsūdzēts Lato Lapsa.
Prokuratūrā apliecināja, ka tiesai nodotajā lietā persona apsūdzēta pēc diviem Krimināllikuma pantiem, proti, par to, ka izdarījusi apzināti nepatiesu, otru personu apkaunojošu izdomājumu tīšu izplatīšanu iespiestā un pavairotā sacerējumā veidā (neslavas celšanu), kā arī par to, ka apsūdzētais, būdams personas datu apstrādes pārzinis, mantkārīgā nolūkā veicis nelikumīgas darbības ar fiziskas personas datiem, ar to radot būtisku kaitējumu.
Turklāt personai tiek inkriminēts, ka tā šos noziedzīgos nodarījumus veikusi ne tikai mantkārības vadīts, bet arī ļaunprātīgi izmantojot žurnālista vārdu, "tendenciozi apcerot kādā krimināllietā pirmstiesas procesā un iztiesāšanā noskaidroto", informē prokuratūra.
Plašāku informāciju prokuratūrā nesniedz, bet Latvijas Televīzija vēsta, ka lieta saistīta ar advokāta Mārtiņa Bunkus slepkavības lietā cietušo tiesību aizskārumu. LTV atzīmē, ka tiesā šobrīd tiek izskatīta arī lieta, kurā Lapsa apsūdzēts par neslavas celšanu bijušajai Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektorei Ievai Jaunzemei.
Kas ir skandalozais žurnālists Lato Lapsa
Jau ziņots, ka pērn maijā spēkā stājies Vidzemes apgabaltiesas spriedums citā krimināllietā, ar kuru Lapsa atzīts par vainīgu kriminālapsūdzībās par advokāta Romualda Vonsoviča vajāšanu un neslavas celšanu, par ko viņam piespriestas 300 stundas sabiedriskā darba.
Lapsa šajā lietā apsūdzību neatzina un iepriekš pauda viedokli, ka tā ir muļķīga un absurda. Lapsa apsūdzību uzskata par politisku, ekonomisku vai kriminālu pasūtījumu.