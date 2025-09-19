Ķengaraga privātmājā atrastas 120 kastes ar kontrabandas cigaretēm
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Pārdaugavas pārvaldes likumsargi pagājušonedēļ veica vērienīgas kratīšanas Ķengaragā un Iļģuciemā, no kādas cigarešu kontrabandistu grupas atsavinot 1 200 200 cigarešu bez Latvijas Republikas akcīzes markām. Policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka aizdomās turētie cigaretes bija plānojuši realizēt Somijā. Saistībā ar notikušo uzsākts kriminālprocess.
Strādājot iepriekš uzsāktā kriminālprocesā par nelegālo akcīzes preču apriti, Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Pārdaugavas pārvaldes policisti šā gada 11. septembrī konstatēja nozieguma izdarīšanas brīdi. Proti, policistu ierašanās laikā kādā apsargājamā privātmājas teritorijā Ķengaragā, likuma pārkāpēji nelegālos tabakas izstrādājumus krāmēja no kravas automašīnas puspiekabes un nesa uz turpat esošo māju.
Notikuma vietā policisti aizturēja trīs noziedzīgās grupas dalībniekus – 1972., 1978. un 1965. gadā dzimušus vīriešus. Viens no aizturētajiem jau iepriekš sodīts par nelegālo akcīzes preču apriti, bet vēl viens sodīts par cita veida noziegumu izdarīšanu.
Valsts policija kopumā veica četras kratīšanas – minētajā īpašumā Ķengaragā, ko nozieguma organizators īrēja noziedzīgajām darbībām; nozieguma organizatora dzīvesvietā Iļģuciemā un vairākos transportlīdzekļos.
Likumsargi konstatēja 120 kastu ar nelegālajām cigaretēm, kas ir 1 200 200 cigarešu vienību. Tāpat tika konfiscēts viens transportlīdzeklis, kas, visticamāk, izmantots nozieguma izdarīšanā.
Likumsargi izņēma globālo pozicionēšanas sistēmu un trīs rācijas, ko noziedzīgās grupas dalībnieki izmantojuši savstarpējai saziņai, visticamāk, lai vieglāk varētu slēpt noziegumu.
Izmeklēšanā iegūta informācija, ka personas jau bija izplānojušas maršrutu, lai nelegālās cigaretes piegādātu uz Somiju pārdošanai, kā arī likumsargi šobrīd skaidro nelegālo cigarešu izcelsmi.
Saistībā ar notikušo uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 221. panta 3. daļas – par tabakas izstrādājumu nelikumīgu uzglabāšanu, pārvietošanu vai realizāciju, ja tā izdarīta lielā apmērā un ja to izdarījusi organizēta grupa. Par šādu noziegumu likumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku līdz pieciem gadiem vai īslaicīga brīvības atņemšana, vai probācijas uzraudzība, vai sabiedriskais darbs, vai naudas sods, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.
Aizdomās turētajiem vīriešiem piemēroti vairāki ar brīvības atņemšanu nesaistīti drošības līdzekļi.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.