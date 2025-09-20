Bauskas vecpilsētu piepeši izrotā 15 kaķu tēli
Bauskas vecpilsētu izrotājuši 15 kaķi, veidoti mozaīkā. Šī ideja īstenota baušķenieku iniciatīvu konkursā Iedzīvotāji veido savu vidi.
Piedalījās 65 brīvprātīgie, un idejas autore ir biedrības Četras stihijas vadītāja, māksliniece Laura Matilde Ikerte. Iecerei no pašvaldības līdzekļiem piešķirti 1938 eiro.
Braucot lejā pa Baznīcas ielu, māksliniece pamanījusi kādā vecā namā neiederīgu un neglītu cementa lāpījumu, raksta Bauskas Dzīve. Ikerte nodomājusi, ka viņa ātri vien varētu šo caurumu aizlāpīt ar iederīgāku materiālu – kaļķa javu, taču tikai aizmūrēt defektu šķitis par maz. Tā dzima ideja par kaķu tēliem uz namu fasādēm.
Mozaīku veidošanas meistarklasēs un stiprināšanā pie sienām piedalījās brīvprātīgie. Kaķu tēli veido maršrutu, kas piesaistīs Bauskas viesus un vedīs uz mazāk zināmām vecpilsētas vietām. Projekts īstenots arī vietējās ekonomikas atbalstam, veicinot cilvēku plūsmu un vietējo pakalpojumu izmantošanu.