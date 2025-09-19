Par drona iemešanu Krievijas vēstniecības teritorijā uzsākta pārbaude.
Šodien 13:53
Krievijas vēstniecībā Latvijā ticis iemests drona makets. Policija uzsākusi pārbaudi
Valsts policija (VP) sākusi resorisko pārbaudi par drona maketa iemešanu Krievijas vēstniecības Latvijā teritorijā.
Sociālajos medijos redzams video, kur kāda persona pārmet priekšmetu pāri vēstniecības žogam. Valsts policija apstiprina, ka policija bija saņēmusi izsaukumu uz Kalpaka bulvāri, kur bija konstatēts kāds priekšmets.
Policija izbrauca uz notikuma vietu, veica ierasto pārbaudi un konstatēja pašizgatavotu priekšmetu, kas līdzinās mazas lidmašīnas maketam. Par notikušo sākta resoriskā pārbaude.