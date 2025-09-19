Krievijas vēstniecībā Latvijā ticis iemests drona makets. Policija uzsākusi pārbaudi
foto: Ekrānuzņēmums
Par drona iemešanu Krievijas vēstniecības teritorijā uzsākta pārbaude.
Sabiedrība

Krievijas vēstniecībā Latvijā ticis iemests drona makets. Policija uzsākusi pārbaudi

Ziņu nodaļa

Jauns.lv / LETA

Valsts policija (VP) sākusi resorisko pārbaudi par drona maketa iemešanu Krievijas vēstniecības Latvijā teritorijā.

Krievijas vēstniecībā Latvijā ticis iemests drona ...

Sociālajos medijos redzams video, kur kāda persona pārmet priekšmetu pāri vēstniecības žogam. Valsts policija apstiprina, ka policija bija saņēmusi izsaukumu uz Kalpaka bulvāri, kur bija konstatēts kāds priekšmets.

Policija izbrauca uz notikuma vietu, veica ierasto pārbaudi un konstatēja pašizgatavotu priekšmetu, kas līdzinās mazas lidmašīnas maketam. Par notikušo sākta resoriskā pārbaude.

Tēmas

KrievijaPolijaValsts policijaKrievijas vēstniecība Latvijā

Citi šobrīd lasa