Parīzē atklāts unikāls, iepriekš neredzēts Pablo Pikaso meistardarbs
Parīzes mākslas pasauli šonedēļ satricinājis īpašs notikums – pirmo reizi publikai tika atklāts Pablo Pikaso 1943. gadā gleznotais darbs „Buste de femme au chapeau à fleurs”, kurā attēlota mākslinieka mūza un dzīvesbiedre Dorā Māru.
Šis krāsainais 80 x 60 cm izmēra portrets vairāk nekā astoņdesmit gadus glabājās kādas ģimenes privātkolekcijā un nekad iepriekš nav ticis izstādīts publiski. Kopš tā iegādes 1944. gadā glezna tika atstāta mantojumā tās īpašnieka pēctečiem.
Pablo Pikaso gleznu radīja 1943. gada 11. jūlijā, kad uzturējās nacistu okupētajā Parīzē. Tā ataino Dorā Māru, kura tolaik pārdzīvoja sarežģītu dzīves posmu, jo Pikaso pakāpeniski attālinājās no viņas un sāka attiecības ar franču mākslinieci Fransuāzu Žilo. Darbā redzama gan kubisma, gan naturālisma ietekme – Māras skumjais, bet harmoniskais skatiens, kontrastā ar spilgto ziedu cepuri.
Darbs tiks izlikts pārdošanā 24. oktobrī Parīzes „Hôtel Drouot” izsoļu namā. Tā sākotnējā vērtība tiek lēsta ap astoņiem miljoniem eiro, tomēr, kā uzsvēra izsoles vadītājs Kristofs Lusjēns, „cena var strauji pieaugt, ņemot vērā šī darba unikalitāti.” Pikaso darbu pētniece Anjēse Sevestre-Barbē uzsver, ka "šis ir patiesi unikāls atradums". "Fakts, ka darbs bija pieejams tikai šauram lokam, padara šo atklājumu vēl nozīmīgāku,” pauž pētniece.