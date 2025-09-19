FOTO: mūzikas gardēži Rīgā bauda franču operzvaigznes Leas Desandras "Kaisles dziesmas"
Rīgā sirsnīgi melanholiskā gaisotnē izskanējis izcilās franču operdziedātājas Leas Desandras un "Ensemble Jupiter" koncerts "Songs of Passion". To apmeklēja gan vietējie mūzikas profesionāļi, gan klausītāji, kuri novērtē izsmalcinātu Eiropas līmeņa mūziku.
Mūzikas mīļotāji apmeklē Leas Desandras koncertu "Songs of Passion". 18.09.2025.
Franču mecosoprāns Lea Desandra ir viena no spilgtākajām Eiropas vokālistēm, un šis bija viņas koncerts Latvijā. Kopā ar Ensemble Jupiter lutinista Tomasa Danforda vadībā Desandra uzstājās ar programmu "Kaisles dziesmas" ("Songs of Passion") — poētisku un emocionāli piesātinātu ceļojumu cauri angļu un itāļu vokālajai mūzikai no Džona Doulenda līdz Henrijam Pērsellam. Ar šo programmu mākslinieki ar lieliem panākumiem uzstājušies Zalcburgā, Eksānprovansā, Parīzē, Ņujorkā un citās pasaules muzikālajās metropolēs.
Koncerts Rīgā notika emocionāli romantiskā gaisotnē, priekšnesuma noskaņu papildināja īpaši noformētā skatuve - to rotāja rozes, degošas sveces un zaļie augi. Leas Desandras un "Ensemble Jupiter" uzstāšanos klātienē apmeklēja gan mūzikas profesionāļi - komponists Artūrs Maskats, diriģents Ivars Cinkuss un operdziedātāja Evija Martinsone, gan citi mūzikas cienītāji, kuri novērtē augsta līmeņa mākslu. Koncerta laikā sajūsmas ovācijas atskanēja ne vienu reizi vien.
Lea Desandra ir jaunās paaudzes māksliniece — dziedātāja, dejotāja un aktrise. Dzimusi Parīzē itāļu izcelsmes ģimenē, viņa jau no bērnības apvienoja vokālās studijas ar baletu. Patlaban viņa uzstājas uz pasaules vadošajām skatuvēm — Parīzes operā, La Scala, Vīnes Staatsoper, Zalcburgas festivālā, Glaindbornā, Teatro Real un citur.
Desandra brīvi pārvietojas starp stilistiski un vēsturiski atšķirīgiem repertuāriem. Viņas skatuves lomas aptver Georga Frīdriha Hendeļa, Ektora Berlioza, Bendžamina Britena, Klaudio Monteverdi, Žaka Ofenbaha un Džovanni Pergolēzi darbus. Starp nozīmīgākajiem panākumiem — titullomas operās Orfeo ed Euridice, Dido and Aeneas, La Périchole, kā arī dalība konceptuālos, starpžanru iestudējumos, kuros mūzika apvienojas ar kustību un dzeju.