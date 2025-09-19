Politiķi atbalstījuši ideju ieviest Latvijā jaunu sabiedriskā transporta veidu. Kā mēs ar to brauksim?
Lai modernizētu sabiedriskā transporta pakalpojumus un paaugstinātu to efektivitāti, Saeima ceturtdien, 18. septembrī, konceptuāli atbalstīja grozījumus Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā.
Likumprojekts paredz papildināt reģionālos autobusu pārvadājumus, ieviešot transportu pēc pieprasījuma. Šo pārvadājumu maršruti tiks pielāgoti pasažieru skaitam un galamērķiem, saskaņojot tos ar reģionālās nozīmes maršrutiem.
Braucienu būs iespējams pieteikt pa tālruni vai izmantojot attiecīgu lietotni, skaidroja Satiksmes ministrija Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēdē.
Pārvadājumus varēs veikt ar M1 un M2 kategorijas transportlīdzekļiem. Atbildīgā komisija norādīja, ka šāds pakalpojums būtiski uzlabos transporta pieejamību, īpaši attālos lauku reģionos, kur ir maz pasažieru.
Grozījumi attiecas arī uz vienotās sabiedriskā transporta biļešu sistēmas darbību un paredz tās izmantošanu arī komerciālajiem pārvadātājiem. Plānots vienkāršot braukšanas maksas atvieglojumu saņēmēju identifikāciju, nodrošinot piekļuvi informācijai par pasažierim piešķirtajiem atvieglojumiem vienotajā sistēmā. Lai saņemtu atvieglojumus reģionālajos pārvadājumos, būs jāidentificējas ar personu apliecinošu dokumentu.
Likumprojekts paredz arī virkni citu izmaiņu, lai paaugstinātu sabiedriskā transporta efektivitāti un sakārtotu maršrutu tīklu, tostarp noteikt kritērijus valsts garantētā pakalpojuma apjomam no 2027. gada. Lai izmaiņas stātos spēkā, Saeimai tās vēl jāatbalsta divos lasījumos.