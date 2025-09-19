Latvijā top modulāro pulvera lādiņu rūpnīca
Bauskas novada Iecavas pagastā sākti darbi pie topošās artilērijas munīcijas modulāro pulvera lādiņu komplektēšanas rūpnīcas, kas tiek īstenota projekta "ROLLO" ...
FOTO: Latvijā top modulāro pulvera lādiņu rūpnīca. "Tas ir stratēģiski nozīmīgs solis!"
Bauskas novada Iecavas pagastā sākti darbi pie topošās artilērijas munīcijas modulāro pulvera lādiņu komplektēšanas rūpnīcas, kas tiek īstenota projekta "ROLLO" ietvaros. Projekta mērķis ir palielināt munīcijas ražošanas jaudu Eiropā, vienlaikus izveidojot modernu ražotni Latvijā.
Pašlaik objektā norit labiekārtošanas un infrastruktūras izbūves darbi – tiek sagatavota teritorija, izbūvēti īsi ceļa posmi, veikta nostiprināšana, kā arī paredzēta teritorijas sakārtošana. Plānots, ka rūpnīca darbu uzsāks 2026. gada trešajā ceturksnī.
“Šīs rūpnīcas izveide ir stratēģiski nozīmīgs solis Latvijas aizsardzības spēju stiprināšanā un mūsu aizsardzības industrijas attīstībā. Ar partneru atbalstu un kopīgiem spēkiem mēs ne tikai nodrošināsim Nacionālo bruņoto spēku apgādi, bet arī aktīvi iesaistīsimies Eiropas kopējās munīcijas ražošanas kapacitātes stiprināšanā. Darbi notiek pēc plāna un virzās uz priekšu, lai varētu uzsākt ražošanu jau nākamā gada otrajā pusē,” uzsver aizsardzības ministrs Andris Sprūds.
Bauskas novada pašvaldības vadītājs Aivars Mačeks pauda prieku par to, ka "Latvija aizsardzības jomā iet uz priekšu pareizajā virzienā". Viņš piebilda, ka “šī rūpnīca ir svarīga mūsu valstij – tā ir drošības plecs, kas atradīsies tepat pie mums – Iecavas pagastā.” Bet AS “UPB” grupas būvniecības uzņēmuma “UPB nams” valdes priekšsēdētājs Kaspars Rožkalns norādīja, ka "topošā rūpnīca ir būtiska daļa no plašākas piegādes ķēdes, un projekta nozīmīgums un sarežģītība prasa īpašu pieeju".
"ROLLO" mērķis ir palielināt munīcijas ražošanas jaudu Eiropā, vienlaikus izveidojot modernu ražotni Latvijā. Projekts ir viens no lielākajiem Eiropas Komisijas regulas “Munīcijas ražošanas atbalsta akts” (ASAP) ietvaros finansētajiem, un papildus tas saņem līdzekļus no Latvijas budžeta.
Projektu īsteno “Valsts aizsardzības korporācija” sadarbībā par industrijā pieredzējušiem partneriem no Itālijas (vadošais partneris), Francijas, Norvēģijas un Somijas. Tas ļauj Latvijai īsā laikā iegūt tālākai attīstībai nepieciešamo pieredzi, lai atbilstoši plānotajam veidotu ražotni, nodrošinātu aizsardzības nozares industrializāciju, tādējādi sekmējot Nacionālo bruņoto spēku apgādi, iekļautos starptautiskajās munīcijas piegādes ķēdēs u.c.
Aizsardzības ministrija aicina iedzīvotājus labiekārtojuma un infrastruktūras darbu laikā būt piesardzīgiem, netuvoties teritorijai, tostarp tajā strādājošajai tehnikai.