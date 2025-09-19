Iesniegumā, ko Irēna Škutāne iesniegusi pašvaldībā, norādīts, ka viņas pēdējā darba diena varētu būt 30.septembris.
Novadu ziņas
Šodien 10:28
Amatu pametusi Jelgavas pilsētas izpilddirektore Irēna Škutāne
No amata aizgājusi ilggadējā Jelgavas pilsētas izpilddirektore Irēna Škutāne.
Viņa amatu pametot pēc pašas vēlēšanās. Iesniegumā norādīts, ka viņas pēdējā darba diena varētu būt 30.septembris. Par Škutānes atbrīvošanu lēmums vēl jāpieņem Jelgavas domes sēdē. Nākamā domes sēde paredzēta 25.septembrī.
Škutāne izpilddirektores amatā stājās 2009.gadā nomainot toreizējo Jelgavas izpilddirektoru Gunāru Kurloviču (LRA). Škutāne bija bijusi domes priekšsēdētāja vietniece finanšu jautājumos, bet pirms tam Jelgavas rajona padomes izpilddirektore.
Kā liecina viņas amatpersonas deklarācija, pērn Škutāne pašvaldībā nopelnījusi 48 439 eiro. Savukārt 28 758 eiro viņa saņēmusi pensijā. Šogad pēc pašvaldību vēlēšanām Jelgavā notika varas maiņa un amatu zaudēja ilggadējais pilsētas mērs Andris Rāviņš (ZZS).