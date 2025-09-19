Ministrijām būtu jārotē, uzskata Siliņa
Premjerministre Evika Siliņa (JV) paudusi pārliecību, ka Latvijā būtu jāievieš rotējošās ministrijas, kur tās tiktu veidotas atbilstoši risināmajiem jautājumiem, nevis nemainīgi strādā vienā sastāvā.
Siliņa norādīja, ka pēc nākamajām Saeimas vēlēšanām vai jau pirms tām būtu jāgatavojas, ka Latvijā ir līdzīgi, kā tas ir Eiropas Komisijā, ka "ministrijas ir rotējošs organisms - tās tiek noformētas atbilstoši tam, kāda ir attiecīgā brīža aktualitāte". "Valdības vadītājs izveido savu valdību, un, kāds jautājums ir aktuāls, tāda arī ministrija," žurnālam "Sestdiena"pauda premjere.
Viņasprāt, Latvijā ir pārāk iesīkstējusi politiskā sistēma, tāpēc arī bieži vien ir tik grūti tajā ieviest kādas izmaiņas. "Tur [ministrijā] cilvēki strādā vairākas desmitgades un visu laiku to vienu politiku dara," secina Siliņa
Kā piemēru viņa min Klimata un enerģijas ministrijas izveidošanu, jo aktualitāte ir alternatīvā enerģija un papildu enerģijas resursi. Savukārt Iekšlietu ministrijai, viņasprāt, būtu jānodarbojas arī ar pašvaldību jautājumiem, kā tas ir Lietuvā.
"Tādu elastību ļoti vajadzētu," intervijā "Sestdienai" teikusi Siliņa, uzsverot, ka tad varētu arī mazināties ministriju skaits. Viņa gan atzīst, ka to var izdarīt tikai līdz ar jaunas Saeimas vēlēšanām.