Jēkabpils eksmērs Leonīds Salcevičs atzinis vainu krimināllietā par basketbola kluba gada pārskatu viltošanu
Bijušais Jēkabpils mērs, pašreizējais pašvaldības deputāts Leonīds Salcevičs (Jēkabpils reģionālā partija) atzinis vainu krimināllietā par basketbola kluba "Jēkabpils" gada pārskatu viltošanu, ceturtdien vēstīja Latvijas Televīzijas (LTV) raidījums "Panorāma". Plānots, ka novembrī Salcevičs noslēgs vienošanos ar prokuroru par vainas atzīšanu un sodu. Kad tas būs izdarīts, viņš zaudēs deputāta mandātu.
Prokuratūras ieskatā Salcevičs, būdams basketbola kluba "Jēkabpils" valdes priekšsēdētājs, kluba interesēs viltoja tā gada pārskatus par menedžmenta pakalpojumiem ar uzņēmumu SIA "Science House 5", kas jau vairākus gadus ir likvidēta.
Prokurors Kristaps Radkēvičs LTV norādīja, ka tika izrakstīti fiktīvi rēķini. Runa ir par līgumiem 18 000 eiro apmērā 2019.gadā un 48 000 eiro 2020.gadā.
LTV vēsta, ka gada pārskatu iesniegšana notikusi laikā, kad Salcevičs bija arī tā laika finanšu ministra Jāņa Reira (JV) padomnieks.
Tiesas sēdē Salcevičs paziņoja, ka atzīst vainu un nožēlo pastrādāto. Savukārt pēc sēdes viņš pauda pārliecību, ka nav viltojis nevienu dokumentu, piebilstot, ka "likuma priekšā varbūt es esmu vainīgs, ja nezinu grāmatvedību." "Es parakstīju tos dokumentus, ko man iedeva grāmatvedība," viņš teica.
Jautāts, vai grāmatvede nezināja, ko viņa sagatavo, viņš atteica, ka viņam nav citu komentāru.
Jautāts, kur aizgāja iepriekšminētā nauda, viņš norādīja - kluba nodrošināšanai. "Klubs spēlēja, klubs sudraba medaļas ieguva, viss notika. Tikai nebija pareizi atspoguļots grāmatvedības dokumentos," klāstīja Salcevičs.
LTV zināms, ka Salcevičs ir iesaistīts vēl kādā kriminālprocesā, kuru patlaban izmeklē Valsts policijas Ekonomisko noziegumu apkarošanas nodaļa. Ņemot vērā, ka vēl notiek izmeklēšana, policija plašākus komentārus nesniedz.