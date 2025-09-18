FOTO: Rinkēvičs sirsnīgi sveic vēsturnieku Marģeru Vestermani viņa 100 gadu jubilejā

Valsts prezidents 100. gadu jubilejā sveic vēsturnieku Marģeru Vestermani
Ceturtdien, 18. septembrī, Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs 100. gadu jubilejā sveica ilggadējo Rīgas ebreju kopienas muzeja “Ebreji Latvijā” direktoru un vēsturnieku, Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieri Dr. hist. h. c. Marģeru Vestermani.
“Par Latvijai veltīto mūžu un darbu patiesas vēstures izgaismošanā!” ir vārdi, kas iegravēti Valsts prezidenta dāvinātajā plaketē, ko Rinkēvičs pasniedza Vestermaņa kungam nozīmīgajā dzīves jubilejā.
Marģers Vestermanis dzimis 1925. gada 18. septembrī Rīgā. Publicējis vairākas grāmatas un zinātniskus rakstus par ebreju un holokausta vēsturi Latvijā. Kā Latvijas Vēsturnieku komisijas loceklis starp 1998. un 2019. gadu īpašu vērību pievērsis Latvijas ebreju vēstures dokumentēšanai un traģisko holokausta vēstures lappušu izpētei.