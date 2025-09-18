Jēkabpilī daļēji aizliegta 2. vidusskolas ēkas izmantošana - konstatēti draudi skolēnu drošībai
Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB) ārpuskārtas pārbaudē konstatējis apdraudējumu skolēnu un skolotāju drošībai un daļēji aizliedzis Jēkabpils 2. vidusskolas ēkas ekspluatāciju.
Birojs ir veicis ārpuskārtas pārbaudi Jēkabpils 2.vidusskolas ēkā Jaunajā ielā 44, Jēkabpilī, konstatējot, ka no griestiem ir atdalījies un nokritis ugunsdrošais apmetums. Šī situācija rada reālus draudus skolēnu un skolas personāla veselībai un drošībai.
Līdz ar to BVKB ir pieņēmis lēmumu noteikt ekspluatācijas aizliegumu vairākām ēkas telpām pirmajā, otrajā, trešajā un ceturtajā stāvā līdz bīstamības novēršanai.
BVKB pieņemtais lēmums stājās spēkā šī gada 16.septembrī, un tā apstrīdēšana neaptur tā darbību. BVKB atgādina, ka par ēkas uzturēšanu drošā stāvoklī atbildīgs ir tās īpašnieks.
BVKB aicina visas iesaistītās puses nekavējoties veikt nepieciešamos pasākumus, lai novērstu konstatēto apdraudējumu un nodrošinātu skolēnu un pedagogu drošību. BVKB telpu ekspluatācijas aizliegumu pārskatīs pēc tam, kad telpas atkal būs drošas lietošanai skolēniem un skolas personālam.
Septembra sākumā skolas ceturtā stāva vestibilā nokrita putuplasta plāksnes un ugunsdrošais apmetums. Jēkabpils 2.vidusskolas vadība kopā ar skolas padomi pārrunāja situāciju un nolēma, ka 5.-8.klašu un 10.klašu audzēkņi mācīsies attālināti līdz 19.septembrim vai līdz laikam, kad varēs droši izmantot skolas jaunā korpusa telpas. Savukārt 1.-4.klašu skolēni un skolēni, kuriem jākārto eksāmeni, proti, 9., 11. un 12.klašu skolēni, mācīsies klātienē drošās mācību telpās.