Lietuva pakāpjas Globālajā inovāciju indeksā. Igaunija atrāvusies krietni priekšā, kamēr Latvija iepaliek
Lietuva ir pakāpusies par divām vietām Globālajā inovāciju indeksā, kas mēra valstu sasniegumus inovāciju jomā, ieņemot 33. vietu starp 139 valstīm.
“Lietuva ir guvusi ievērojamu progresu inovāciju jomā, ko atspoguļo arī Globālais inovāciju indekss. Šādas augstas vietas nodrošināšana ir vēl jo nozīmīgāka, ņemot vērā globālās ekonomikas nenoteiktību un pastāvīgos ģeopolitiskos izaicinājumus, kas būtiski ietekmē investīciju vidi mūsu reģionā. Neskatoties uz šiem apstākļiem, mēs virzāmies pareizajā virzienā. Ir svarīgi saglabāt šo kursu un konsekventi turpināt veidot uz augstas pievienotās vērtības balstītu nacionālo ekonomiku,” sacīja Lietuvas Ekonomikas un inovāciju ministra vietas izpildītājs Luks Savickis.
Lietuvas spēcīgo sniegumu noteica augsti rezultāti cilvēkresursu jomā — 3. vieta pasaulē pēc sieviešu nodarbinātības ar augstāko izglītību — un digitalizācijā, kur valsts ieņēma 8. vietu pasaulē pēc mobilo lietotņu izstrādes. Tāpat Lietuva turpina būt starptautiska līdere tā dēvēto "vienradžu" (jaunuzņēmumi, kura tirgus vērtība sasniegusi 1 miljardu ASV dolāru) vērtības ziņā, to salīdzinot ar valsts ekonomikas lielumu.
“Inovācijām labvēlīgas vides radīšanas, biznesa un zinātnes sadarbības veicināšanas, kā arī ieguldījumu zināšanās un infrastruktūrā centieni patiešām nes rezultātus. Tomēr ir jomas, kurās Lietuvai nepieciešams pacensties, lai pilnībā realizētu savu potenciālu. Piemēram, mūsu rādītāji ir vājāki tādos parametros kā iekšzemes kredītu apjoms privātajam sektoram, zems jauniešu demogrāfiskais potenciāls vai starptautiskā sadarbība starp zinātniekiem un uzņēmumiem,” norādīja Inovāciju aģentūras Pētniecības un analīzes nodaļas vadītāja Katrīna Tamoševičiene.
Šveice saglabāja līderpozīciju indeksā. No Baltijas kaimiņvalstīm Igaunija ierindojās augstajā 16. vietā, bet Latvija — 41. vietā. Polija tikmēr ieguva 39. vietu. Jāpiebilst gan, ka arī Latvijas rādītāji pēdējos gados kļūst labāki.
Ziņojuma autori uzsver, ka 2025. gada Globālais inovāciju indekss atklāj pasauli krustcelēs inovāciju jomā. Pēc desmitgades straujas izaugsmes pētniecībā un attīstībā, tagad notiek pārmaiņas. Lai gan ieguldījumi pētniecībā un attīstībā turpina pieaugt, pieauguma temps ir vislēnākais kopš 2010. gada.
Globālo inovāciju indeksu ik gadu apkopo un publicē Pasaules intelektuālā īpašuma organizācija (WIPO). Balstoties uz aptuveni 80 rādītājiem, tas sniedz visaptverošu valstu inovāciju ekosistēmu ainu, izceļot gan stiprās, gan vājās puses.