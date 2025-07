"Prot riet, spēlē videospēles, paudis rasistiskus komentārus," - Valainim jautā, kādēļ valdības līmenī uzņēmām "IShowSpeed"

Neviennozīmīgu reakciju izraisīja viņa salto pie Brīvības pieminekļa, par ko Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) Starptautiskā mārketinga un komunikācijas nodaļas vadītājs Ivars Sudmalis pauda atvainošanos: “Mēs atvainojamies cilvēkiem, kurus aizskāra “IShowSpeed” izpildītais backflip Brīvības pieminekļa pakājē. Brīvības piemineklis ir vieta, kur ne vien pulcējamies piemiņas dienās, bet arī svētkos un svinot sporta uzvaras, tāpēc tad, kad “IShowSpeed” izvēlējās apskates programmā iekļaut Brīvības pieminekli, to redzējām kā iespēju savienot ar EuroBasket organizatoru tikšanos. Ierodoties pie Brīvības pieminekļa, “IShowSpeed” saskārās ar nekontrolētu fanu pulcēšanos, tāpēc drošības nolūkos, lai norobežotu no pūļa, apsardze aizveda viņu pieminekļa pakājē, kur viņam pievienojās EuroBasket organizatori. Tur “IShowSpeed” veica backflip, ko daļa sabiedrības iztulkoja kā necieņu piemineklim. Mēs atvainojamies “IShowSpeed” vārdā cilvēkiem, kurus tas aizskāris. Atmugurisks salto ir “IShowSpeed” atpazīstamības zīme, ko viņš tradicionāli izmanto vietās, kas viņam iepatikušās; tas ir kā spontāns sajūsmas un pozitīvu emociju žests. Tas nebija provokatīvs vai apzināti aizskarošs akts, bet gan daļa no viņa ierastā satura veidošanas stila, kas tieši tāpēc piesaista miljoniem skatītāju visā pasaulē. Vizītes laikā viņš demonstrēja simpātijas Latvijai – gan izteikumos, gan skandējot “Latvija, Latvija!” no Latvijas Radio mājas balkona savam atbalstītāju pūlim.”