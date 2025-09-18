Saeima noraida opozīcijas ieceri samazināt UIN likmi.
Politika
Šodien 12:53
Saeima noraida opozīcijas ieceri samazināt UIN likmi
Saeima ceturtdien noraidīja opozīcijā esošās partijas "Latvija pirmajā vietā" (LPV) rosinātos grozījumus Uzņēmumu ienākumu nodokļa (UIN) likumā, kas piedāvāja UIN likmi samazināt uz 12,5% no sadalītās peļņas vai nosacītā sadalītās peļņas objekta.
Patlaban likums nosaka, ka UIN likme ir 20% no sadalītās peļņas vai nosacītā sadalītās peļņas objekta.
Līdztekus parlaments noraidīja LPV rosinājumu samazināt pievienotās vērtības nodokļa likmi medikamentiem, kas šobrīd ir 12%. Opozicionāri vēlējās to samazināt līdz 5%.
Šādu likmi bija rosināts noteikt medikamentiem, kuri ir reģistrēti saskaņā ar Eiropas Zāļu novērtēšanas aģentūras centralizēto zāļu reģistrācijas procedūru, kā arī medikamentiem, kuri ir iekļauti Latvijas reģistrēto zāļu sarakstā.