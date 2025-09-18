Saeima noraida opozīcijas ieceri samazināt UIN likmi
foto: Paula Čurkste/LETA
Saeima noraida opozīcijas ieceri samazināt UIN likmi.
Politika

Saeima noraida opozīcijas ieceri samazināt UIN likmi

Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

Saeima ceturtdien noraidīja opozīcijā esošās partijas "Latvija pirmajā vietā" (LPV) rosinātos grozījumus Uzņēmumu ienākumu nodokļa (UIN) likumā, kas piedāvāja UIN likmi samazināt uz 12,5% no sadalītās peļņas vai nosacītā sadalītās peļņas objekta.

Saeima noraida opozīcijas ieceri samazināt UIN lik...

Patlaban likums nosaka, ka UIN likme ir 20% no sadalītās peļņas vai nosacītā sadalītās peļņas objekta.

Līdztekus parlaments noraidīja LPV rosinājumu samazināt pievienotās vērtības nodokļa likmi medikamentiem, kas šobrīd ir 12%. Opozicionāri vēlējās to samazināt līdz 5%.

Šādu likmi bija rosināts noteikt medikamentiem, kuri ir reģistrēti saskaņā ar Eiropas Zāļu novērtēšanas aģentūras centralizēto zāļu reģistrācijas procedūru, kā arī medikamentiem, kuri ir iekļauti Latvijas reģistrēto zāļu sarakstā.

Tēmas

LatvijaLatvija pirmajā vietā

Citi šobrīd lasa