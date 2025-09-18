Ar ZZS atbalstu Saeimā virza LPV ieceres LGBT ierobežošanai
Parlamentārieši ceturtdien nodeva vērtēšanai komisijās vairākus opozīcijas partijas "Latvija pirmajā vietā" (LPV) likumu grozījumus, ar kuriem rosināts ierobežot nepilngadīgo dalību lesbiešu, geju, biseksuāļu un transpersonu (LGBT) pasākumos un noteikt sodus saistībā ar nepilngadīgo dzimuma maiņu.
LPV rosinātie trīs likumprojekti ceļu parlamentā sāka, kopā ar opozīciju balsojot valdošās koalīcijas dalībniecei - Zaļo un zemnieku savienībai. Koalīcijas deputāti no "Jaunās vienotības" un "Progresīvajiem" balsoja pret likumprojektiem.
Opozīcijas deputāti vēlas papildināt Bērnu tiesību aizsardzības likuma un likuma "Par sapulcēm, gājieniem un piketiem" pantus, lai noteiktu, ka "nepilngadīgām personām aizliegts piedalīties pasākumos, kuros tiek popularizētas LGBT idejas un vērtības".
Tāpat deputāti aicina papildināt Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteikto, ka "bērnam ir tiesības uz biedrošanās brīvību tiktāl, ciktāl tas neapdraud viņa veselību, dzīvību un tikumību". Pašlaik Bērnu tiesību aizsardzības likuma 13.panta otrā daļa vēsta, ka "bērnam ir tiesības uz biedrošanās brīvību tiktāl, ciktāl tas neapdraud viņa veselību un dzīvību".
Likumprojekti nodoti Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā.
Tāpat LPV deputāti rosina papildināt Krimināllikumu ar jaunu pantu, lai noteiktu, ka par nepilngadīgas personas medicīniska dzimuma maiņas veikšanu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.
Par pubertātes bloķēšanu un kroshormonālās terapijas izmantošanu pret nepilngadīgu personu ar mērķi veikt dzimuma maiņu LPV deputāti rosināja sodīt ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem, ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, ar probācijas uzraudzību vai ar sabiedrisko darbu. Par nepilngadīgā "apzinātu novadīšanu līdz dzimuma maiņai, pubertātes bloķēšanai vai krāshormonālās terapijas manipulācijām" tika rosināts sodīt ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem, ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, ar probācijas uzraudzību vai ar sabiedrisko darbu.
Šie grozījumi tika nodoti skatīšanai Juridiskajā komisijā.