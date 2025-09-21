Pētījumā salīdzināti Latvijas iedzīvotāju iepirkšanās paradumi 2022. un 2025. gadā - atklāta zīmīga tendence
Pircēji sākuši justies pārliecinātāki.
Pētniecības aģentūra "Tribus" veica aptauju, kuras gaitā tika noskaidroti Latvijas iedzīvotāju pārtikas iegādes paradumi 2025. gadā.Interesanti, ka 2025. gadā iedzīvotāji kļuvuši atvērtāki jauniem produktiem.

Vērojama būtiska tendence: 2025. gadā iedzīvotāji retāk min taupīšanas paradumus. Ja 2022. gadā vairāk nekā puse (53%) norādīja, ka biežāk izvēlas preces ar atlaidēm, tad 2025. gadā šis rādītājs samazinājies līdz 30%.

Līdzīga dinamika vērojama arī attiecībā uz lētāku zīmolu izvēli (no 40% uz 29%) un atsevišķu produktu iegādi retāk (no 50% uz 23%).

Vienlaikus pieaug to cilvēku īpatsvars, kuri atzīst, ka pārtikas iegādes paradumi pēdējo sešu mēnešu laikā nav mainījušies - no 13% līdz 32%. Tas liecina par lielāku stabilitāti un drošības sajūtu ikdienas iepirkšanās laikā.

Ja 2022. gadā tikai 22% atzina, ka ar prieku izmēģina jaunumus, tiklīdz tos pamana, tad 2025. gadā šādu iedzīvotāju īpatsvars pieaudzis līdz 31%. Aptuveni trešdaļa iedzīvotāju joprojām pieturas pie ierastā pārtikas groza (28% abos gados).

Salīdzinot 2022. un 2025. gada datus, pārtikas iegādes vietas lielākoties nav mainījušās: lielākā daļa iedzīvotāju joprojām visbiežāk iepērkas supermārketos ārpus tirdzniecības centriem (63% 2025. gadā, salīdzinot ar 68% 2022. gadā).

Vienlaikus nedaudz pieaudzis to cilvēku skaits, kas pērk pārtiku tirdzniecības centros (no 18% uz 22%). Pārtikas iegāde tiešsaistē ar piegādi uz mājām nedaudz samazinājusies - no 6% uz 4%.

Kopumā dati liecina, ka pēc krasajām izmaiņām un piesardzības perioda 2022. gadā, 2025. gadā pircēju uzvedība kļuvusi stabilāka - cilvēki mazāk orientējas uz taupīšanu un atlaidēm, bet vienlaikus kļūst arvien atvērtāki jauniem produktiem.

