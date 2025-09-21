Pētījumā salīdzināti Latvijas iedzīvotāju iepirkšanās paradumi 2022. un 2025. gadā - atklāta zīmīga tendence
Pētniecības aģentūra "Tribus" veica aptauju, kuras gaitā tika noskaidroti Latvijas iedzīvotāju pārtikas iegādes paradumi 2025. gadā.Interesanti, ka 2025. gadā iedzīvotāji kļuvuši atvērtāki jauniem produktiem.
Vērojama būtiska tendence: 2025. gadā iedzīvotāji retāk min taupīšanas paradumus. Ja 2022. gadā vairāk nekā puse (53%) norādīja, ka biežāk izvēlas preces ar atlaidēm, tad 2025. gadā šis rādītājs samazinājies līdz 30%.
Līdzīga dinamika vērojama arī attiecībā uz lētāku zīmolu izvēli (no 40% uz 29%) un atsevišķu produktu iegādi retāk (no 50% uz 23%).
Vienlaikus pieaug to cilvēku īpatsvars, kuri atzīst, ka pārtikas iegādes paradumi pēdējo sešu mēnešu laikā nav mainījušies - no 13% līdz 32%. Tas liecina par lielāku stabilitāti un drošības sajūtu ikdienas iepirkšanās laikā.
Ja 2022. gadā tikai 22% atzina, ka ar prieku izmēģina jaunumus, tiklīdz tos pamana, tad 2025. gadā šādu iedzīvotāju īpatsvars pieaudzis līdz 31%. Aptuveni trešdaļa iedzīvotāju joprojām pieturas pie ierastā pārtikas groza (28% abos gados).
Salīdzinot 2022. un 2025. gada datus, pārtikas iegādes vietas lielākoties nav mainījušās: lielākā daļa iedzīvotāju joprojām visbiežāk iepērkas supermārketos ārpus tirdzniecības centriem (63% 2025. gadā, salīdzinot ar 68% 2022. gadā).
Vienlaikus nedaudz pieaudzis to cilvēku skaits, kas pērk pārtiku tirdzniecības centros (no 18% uz 22%). Pārtikas iegāde tiešsaistē ar piegādi uz mājām nedaudz samazinājusies - no 6% uz 4%.
Kopumā dati liecina, ka pēc krasajām izmaiņām un piesardzības perioda 2022. gadā, 2025. gadā pircēju uzvedība kļuvusi stabilāka - cilvēki mazāk orientējas uz taupīšanu un atlaidēm, bet vienlaikus kļūst arvien atvērtāki jauniem produktiem.