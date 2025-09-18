Eiropas Komisija par pārstāvniecības vadītāju Latvijā ieceļ līdzšinējo pienākumu izpildītāju Kužnieku
Eiropas Komisija (EK) par pārstāvniecības vadītāju Latvijā ir iecēlusi līdzšinējo šī amata pienākumu izpildītāju Andri Kužnieku, informēja EK pārstāvniecība Latvijā.
Patlaban Kužnieks ir EK pārstāvniecības Latvijā vadītāja pienākumu izpildītājs. EK viņš strādā kopš 2012. gada, savukārt 2021. un 2022. gadā bija Eiropas Savienības (ES) delegācijas Krievijā Preses un informācijas nodaļas vadītājs un preses sekretārs.
Karjeru Kužnieks sācis Finanšu ministrijā, vēlāk ieņēmis amatus Finanšu ministrijā, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā, kā arī Ekonomikas ministrijā. Kužnieks ir vadījis Latvijas Garantiju aģentūras valdi un īstenojis Eiropas Savienības finansētus projektus Gruzijā, Kazahstānā un Azerbaidžānā.
Kužniekam ir Latvijas Universitātē iegūts maģistra grāds Eiropas studijās un bakalaura grāds starptautiskajās ekonomiskajās attiecībās. Bijis arī vieslektors Latvijas Universitātes Eiropas studiju programmā.
Pārstāvniecību vadītāji ir EK pārstāvji dalībvalstīs, un tie strādā priekšsēdētājas Urzulas fon der Leienas politiskā pakļautībā. Pārstāvniecību vadītāji veicina pastāvīgu politisko dialogu ar valsts, reģionālajām un vietējām iestādēm, parlamentiem, sociālajiem partneriem un pilsonisko sabiedrību.
Pārstāvniecības sniedz EK informāciju par situāciju valstī, veic analīzi un dod ieteikumus priekšsēdētājai un visiem kolēģijas locekļiem. Dalībvalstīs tās informē iedzīvotājus un ieinteresētās personas, un kopā ar preses dienestu sniedz plašsaziņas līdzekļiem informāciju par EK un ES darbību.
EK ir pārstāvniecības visās ES dalībvalstu galvaspilsētās un reģionālie biroji Barselonā, Bonnā, Marseļā, Milānā, Minhenē un Vroclavā.