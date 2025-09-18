Valsts Asinsdonoru centrs aicina atsaukties: steidzami nepieciešamas 0 rēzus negatīvās un A rēzus pozitīvās asinis
Latvijā ik gadu tūkstošiem pacientu tiek veikta asins pārliešana, kas bieži vien ir vienīgā iespēja glābt dzīvību - neatliekamos gadījumos pēc traumām, sarežģītās operācijās vai cīņā ar smagām slimībām. Viena donora ziedotās asinis var palīdzēt pat trim cilvēkiem, taču, lai šī palīdzība vienmēr būtu pieejama, ir būtiski uzturēt pietiekamus asins krājumus.
Šobrīd Valsts Asinsdonoru centrs norāda uz kritisku 0 rēzus negatīvo un A rēzus pozitīvo asins grupu trūkumu un aicina iedzīvotājus izmantot iespēju ziedot asinis VADC izbraukumu laikā sev ērtā vietā un laikā.
“Mēs redzam, ka sabiedrība kļūst arvien aktīvāka - 2024. gadā tika veiktas 62 332 asins ziedošanas reizes, kas ir par 2 420 vairāk nekā gadu iepriekš. Tomēr asins krājumu nodrošināšana ir nepārtraukts un mainīgs process. Šobrīd īpaši aicinām atsaukties visu asinsgrupu donorus, taču kritiski nepieciešamas ir tieši 0 rēzus negatīvās un A rēzus pozitīvās asins grupas. Katrs ziedojums var kļūt izšķirošs kāda cilvēka dzīvībai,” uzsver Valsts Asinsdonoru centra (VAC) direktore Egita Pole.
Asinis iespējams ziedot ikdienā Valsts Asinsdonoru centra ziedošanas vietās Rīgā, Liepājā, Ventspilī, Jelgavā, Rēzeknē, Daugavpilī un citās pilsētās, kā arī regulāri rīkotajās izbraukumu akcijās visā Latvijā. VAC apkopotā statistika liecina, ka vairāk nekā 51,7% no visām asins devām tiek iegūtas tieši izbraukumos. Tas nozīmē, ka mobilās donoru dienas ir būtisks balsts asins krājumu nodrošināšanā - tās ļauj cilvēkiem ziedot tur, kur viņi ikdienā dzīvo un strādā, un īpaši nozīmīga ir uzņēmumu iesaiste šo pasākumu organizēšanā.
Viens no uzņēmumiem, kas regulāri rīko asins ziedošanas kampaņas sadarbībā ar Valsts Asinsdonoru centru, ir nekustamo īpašumu attīstītājs “Bonava Latvija”. Uzņēmums jau vairākus gadus vismaz divreiz gadā organizē donoru dienas, iesaistot ne tikai darbiniekus, bet arī jauno projektu iedzīvotājus un citu apkārtnes uzņēmumu kolēģus.
Arī šoruden “Bonava Latvija” aicina pievienoties asins ziedošanas akcijai projektā “Dreilinga mājas” 24. septembrī, Mazajā Robežu ielā 1, kur laikā no no plkst. 10.00 līdz 14.00 viesosies Valsts Asinsdonoru centra izbraukumu busiņš.
“Iespēja palīdzēt citiem un sniegt ieguldījumu sabiedrības veselības uzlabošanā ir viena no mūsu uzņēmuma pamatvērtībām, kas vienlaikus stiprina mūsu komandas garu. Gadu iesākām ar asinsdonoru dienu projektā “Krasta kvartāls”, kur, pateicoties aktīviem iedzīvotājiem, izdevās saziedot 12,6 litrus asiņu. Ar šādu daudzumu pietika, lai palīdzētu glābt dzīvības 84 nelaimē nonākušiem cilvēkiem. Šoreiz ceram sniegumu pārspēt, tāpēc aicinām piedalīties ikvienu,” saka “Bonava Latvija” valdes loceklis Mareks Kļaviņš.