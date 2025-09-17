25. septembrī vairāki Rīga-Valga un Rīga-Cēsis vilcienu reisi tiks aizstāti ar autobusiem
Pasažierus dzelzceļa posmā Līgatne-Ieriķi un vienā reisā posmā Sigulda-Cēsis nākamajā ceturtdienā, 25.septembrī, pārvadās ar autobusiem, informēja AS "Pasažieru vilciens" (PV).
Līgatnes un Ieriķu dzelzceļa stacijās pasažierus gaidīs autobuss, kas tos nogādās uz nākamo dzelzceļa staciju, no kuras pasažieri varēs turpināt ceļu ar vilcienu.
Savukārt reisā Rīga-Cēsis, kas plkst.21.26 aties no Rīgas, autobuss pasažierus no Siguldas stacijas ar vienu apstāšanos pie Līgatnes dzelzceļa stacijas vedīs līdz galapunktam Cēsīs.
Tikmēr posmā Līgatne-Ieriķi pasažierus pārvadās ar autobusu astoņos reisos, tostarp vilciena reisā Rīga-Valga, kas no Rīgas aties plkst.11.08 un 18.26, kā arī vilciena reisā Valga-Rīga, kas no Valgas aties plkst.14.04. Tāpat būs ietekmēts reiss maršrutā Rīga-Cēsis, kas no Rīgas aties plkst.15.16, kā arī papildreiss maršrutā Cēsis-Rīga, kas no Cēsīm aties plkst.18.14. Vienlaikus izmaiņas attieksies uz vilciena reisiem maršrutā Rīga-Valmiera, kas no Rīgas aties plkst.17.26 un 19.26, kā arī reisu maršrutā Valmiera-Rīga, kas aties no Valmieras plkst.9.34.
Autobusus apkalpos PV konduktori, un braukšanai būs jāuzrāda vilciena biļetes.
Izmaiņas saistītas ar VAS "Latvijas dzelzceļš" (LDz) īstenotajiem dzelzceļa tilta remontdarbiem.
Pasažieri aicināti pievērst uzmanību arī citām Valgas dzelzceļa līnijas vilcienu kustības saraksta izmaiņām, kas publicētas PV mājaslapā "vivi.lv" un mobilajā lietotnē.
PV ir izveidots 2001.gadā, nodalot iekšzemes pasažieru pārvadājumus no LDz veiktajām funkcijām. Iepriekš PV 100% bija LDz meitasuzņēmums, taču 2008.gada oktobrī tas tika pārveidots par valsts uzņēmumu. Pērn uzņēmums pārvadāja 19,44 miljonus pasažieru.