Pasaules talkai veltīta preses konference Bastejkalnā
Bastejkalnā notika 20. septembrī gaidāmajai Pasaules talkai veltīta preses konference.
FOTO: Bastejkalna kanālā ūdenslīdēji ceļ laukā atkritumus - startē Pasaules talkas kampaņa
Šodien plkst.10 Bastejkalnā notika 20. septembrī gaidāmajai Pasaules talkai veltīta preses konference, informēja Lielās talkas pārstāve Aiva Rozenberga.
Preses konferencē "Daivinga kluba" ūdenslīdēji un brīvprātīgie jaunieši kanālā un tā malā demonstrēja, kā tīrīt ūdenstilpnes un piekrastes.
Preses konferencē piedalījās Lielās talkas vadītāja Vita Jaunzeme, klimata un enerģētikas ministrs Kaspars Melnis (ZZS), Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs (P) un Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis Gints Kaminskis.
Tāpat preses konferencē piedalījās SIA "Rīgas meži" valdes loceklis Ivars Priede, Lielās talkas labas gribas vēstniece šā gada Pasaules talkā, ilgtspējīgas modes dizainere Baiba Ladiga-Kobajaši. Pagājušā gada Lielās talkas labas gribas vēstnieks, Dziesmu svētku biedrības priekšsēdētājs Ints Teterovskis, kurš informēja par Dziesmu svētku kustības dalībnieku iesaisti talkās.
Savā pieredzē dalījās jauniešu radošās apvienības "Trepes" brīvprātīgais un projektu koordinators Oskars Mucenieks un "Daivinga kluba" pārstāvis Valters Preimanis, kurš pastāstīja par ūdenslīdēju darbu kanālā.
Kā vēstīts, Pasaules talkas dienā, 20. septembrī, Latvijā taps astotais un devītais Laimes koku parks - Rēzeknē un Jēkabpils novada Zīlānos.
Laimes koku stādīšana bija īpašā Latvijas iniciatīva, ar kuru Latvijas talcinieki ienāca Latvijas simtgades un Pasaules talkas pirmajā norises gadā - 2018. gada rudenī. Kopš tā laika ideja ir vērsusies plašumā, un kopā ar iedzīvotājiem tiek radīti arī Laimes koku parki. Tādi nu jau tapuši Valdemārpilī, Jelgavā, Trapenes pagastā, Viļakā, Ādažos un Krāslavā.
Lielā talka aicina iedzīvotājus un pašvaldības šogad Pasaules talkā īpašu uzmanību pievērst upju un ezeru tīrībai, organizējot ūdenstilpņu un krastu sakopšanu. Īpaši tiek aicināti palīdzēt makšķernieki, supu braucēji, laivinieki, lai izvilktu no upēm un ezeriem atkritumus, kuri agrāk vai vēlāk nonāks Baltijas jūrā.