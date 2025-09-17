Vienas dienas laikā telefonkrāpnieki apvārdo seniorus un iegūst 14 000 eiro
Aizvadītajā nedēļā, 8. septembrī, Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes amatpersonas, veicot operatīvās un izmeklēšanas darbības, aizturēja kārtējo naudas kurjeru – 1985. gadā dzimušu vīrieti. Šobrīd zināms, ka vīrietis kā naudas kurjers piedalījies trīs telefonkrāpšanas gadījumos un vienas dienas laikā no personām izkrāpis 14 000 eiro. Valsts policijā ir uzsākti kriminālprocesi, turpinās izmeklēšana.
Policijas rīcībā ir informācija, ka 2025. gada 8. septembrī vairākas personas gan Daugavpilī, gan Rēzeknes novada Viļānu pilsētā saņēma zvanus no telefonkrāpniekiem. Zināms, ka krāpnieki, zvanot personām, sākumā uzdevās par Latvenergo darbiniekiem, apgalvojot, ka viņu dzīvoklī tiks veikta elektrības skaitītāju pārbaude un, lūdzot nosaukt savus personas datus. Pēc tam personas saņēma citu zvanu un krāpnieki uzdevās par policijas darbiniekiem, apgalvojot, ka ieradīsies policijas pārstāvis, kurš paņems skaidru naudu, lai pārbaudītu, vai tā ir legāla.
Apvārdojot personas un iegūstot viņu uzticību, pie viņiem dzīvesvietā ieradās naudas kurjers. Tā Rēzeknes novada Viļānu pilsētā pie 1936. gadā dzimušas personas naudas kurjers, ierodoties, izkrāpa 6000 eiro. Toties 1943. gadā dzimis vīrietis Daugavpilī atdeva naudas kurjeram 3000 eiro skaidrā naudā. Šīs pašas dienas laikā naudas kurjers citā adresē Daugavpilī ieradās arī pie 1950. un 1941. gadā dzimušiem senioriem, kuri nodeva kurjeram 5000 eiro.
Likumsargi šā gada 8. septembrī aizturēja 1985. gadā dzimušu Ukrainas pilsoni, kurš ar taksometru devās uz Rīgu, lai nodotu izkrāpto naudu citiem krāpšanas shēmā iesaistītajiem dalībniekiem. Jāmin, ka aizturēšanas brīdī pie naudas kurjera likumsargi atrada un izņēma 14 000 eiro, kā arī citus, iespējams, noziedzīgi iegūtus finanšu līdzekļus, kuru izcelsme tiks skaidrota.
Skaidrojot notikušā apstākļus, likumsargi noskaidroja, ka aizturētais, 1985. gadā dzimušais vīrietis, šajā shēmā darbojās kā naudas kurjers. Vīrietim piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums.
Par šiem noziedzīgajiem nodarījumiem pret personu ir uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 177. panta pirmās daļas, proti, Par svešas mantas vai tiesību uz šādu mantu iegūšanu, ļaunprātīgi izmantojot uzticēšanos vai ar viltu (krāpšana). Paredzēts sods ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu un pēc Krimināllikuma 195. panta otrās daļas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, proti, par tādām pašām darbībām, ja tās izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās. Paredzēts sods ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.
Valsts policija brīdina iedzīvotājus, ka pēc nepazīstamu zvanītāju pieprasījuma nedrīkst nodot svešiniekiem skaidru naudu vai bankas kartes, kā arī atklāt piekļuves datus banku kontiem. Šādas telefonsarunas uzreiz jāpārtrauc! Likumsargi atgādina, ka policisti un citu valsts iestāžu darbinieki nezvana, lai iegūtu skaidru naudu, bankas kartes vai bankas kontu datus. Šādas telefonsarunas uzreiz jāpārtrauc!
Likumsargi aicina iedzīvotājus piezvanīt saviem tuviniekiem, pirms to ir izdarījis krāpnieks!