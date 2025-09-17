Miris latviešu ārsts Dainis Balodis
Dainis Balodis (30.05.1956 - 13.09.2025). FOTO: arsts.lv
Miris latviešu ārsts Dainis Balodis

Mūžībā devies latviešu ārsts psihoterapeits Dainis Balodis, par to "Facebook" profilā vēsta Latvijas Ārstu biedrība.

Latvijas Ārstu biedrība izsaka visdziļāko līdzjūtību ģimenei, tuviniekiem, draugiem un kolēģiem, atvadoties no ārsta psihoterapeita, RSU docenta, Dr. med. Daiņa Baloža (30.05.1956 - 13.09.2025)

Izvadīšanās notiks ceturtdien, 18. septembrī 2025. gadā, plkst. 13.00
no Rīgas krematorijas, Varoņu iela 3A.

Jauns.lv izsaka līdzjūtību Daiņa Baloža tuviniekiem.

