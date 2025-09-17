Dainis Balodis (30.05.1956 - 13.09.2025). FOTO: arsts.lv
Sabiedrība
Šodien 12:54
Miris latviešu ārsts Dainis Balodis
Mūžībā devies latviešu ārsts psihoterapeits Dainis Balodis, par to "Facebook" profilā vēsta Latvijas Ārstu biedrība.
Latvijas Ārstu biedrība izsaka visdziļāko līdzjūtību ģimenei, tuviniekiem, draugiem un kolēģiem, atvadoties no ārsta psihoterapeita, RSU docenta, Dr. med. Daiņa Baloža (30.05.1956 - 13.09.2025)
Izvadīšanās notiks ceturtdien, 18. septembrī 2025. gadā, plkst. 13.00
no Rīgas krematorijas, Varoņu iela 3A.
Jauns.lv izsaka līdzjūtību Daiņa Baloža tuviniekiem.