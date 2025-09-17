LNSO aicina uz kamermūzikas cikla pirmo koncertu ar Gintu Pabērzu un Latvian Brass
Piektdien, 19. septembrī, plkst. 19.00 Rīgas Kongresu namā Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris (LNSO) aicina uz pirmo kamermūzikas cikla koncertu “Latvian Brass, Gints Pabērzs un Džeimss Bonds”.
Koncertā piedalīsies viens no spēcīgākajiem Latvijas džeza saksofonistiem Gints Pabērzs, kā arī metāla pūšaminstrumentu ansamblis Latvian Brass, ko veido LNSO mūziķi – trompetisti Kristians Kalva un Mārtiņš Zujs, mežradznieks Māris Evelons, trombonists Artūrs Hrustaļovs, tubists Raivis Māgurs un sitaminstrumentālists Edgars Vaivods. Programmā: īpaši šim koncertam aranžētas melodijas no populārās filmu franšīzes par Aģentu 007 jeb Džeimsu Bondu. Kamermūzikas koncertu vadīs kultūras žurnāliste Anete Ašmane-Vilsone.
Jau vairāk nekā sešdesmit gadus Džeimsa Bonda filmas un tām radītā mūzika ir neatņemama kino pasaules klasikas daļa – tās valdzina gan ar eleganci, gan intrigu un enerģijas dzirksti. Latvian Brass un Ginta Pabērza interpretācijā Kristiana Kalvas aranžijās šīs melodijas iegūs jaunu veidolu. Koncertā apvienosies klasiska elegance, šarms, spriedze un nedaudz mistērijas.
Koncertprogrammā piedalīsies arī spoži Latvijas mūziķi. Gints Pabērzs ir viens no pamanāmākajiem Latvijas džeza saksofonistiem, ar bagātu pieredzi dažādos muzikālos projektos. Viņš ir bijis Rīgas Saksofonu kvarteta, Latvijas Radio bigbenda, Time After Time, Sweetwaterz, Māra Briežkalna džeza kvarteta, Intara Busuļa pavadošā “Abonementa orķestra” dalībnieks. 2006. gadā viņš saņēma Lielo mūzikas balvu. Kopā ar Pabērzu uz Rīgas Kongresu nama skatuves kāps arī metāla pūšaminstrumentu mūziķu apvienība Latvian Brass. Tajā muzicē LNSO mūziķi – Kristians Kalva un Mārtiņš Zujs (trompetes), Māris Evelons (mežrags), Artūrs Hrustaļovs (trombons), Raivis Māgurs (tuba) un Edgars Vaivods (sitaminstrumenti). Ikdienā mūziķi spēlē Latvijas profesionālajos mūzikas kolektīvos un dažādos citos projektos, taču šoreiz tiksies uz vienas skatuves, lai koncertā atklātu metāla pūšaminstrumentu ansambļa skanējuma spozmi, krāsas un enerģiju.