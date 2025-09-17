No piecstāvu nama Brīvības ielā ugunsgrēkā dēļ evakuējās 50 cilvēki
Aizvadītajā naktī Rīgā ugunsgrēka dēļ no kādas dzīvojamās mājas Brīvības ielā evakuējās ap 50 cilvēki, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD).
Īsi pirms plkst.23 VUGD saņēma informāciju, ka Brīvības ielā no piecstāvu dzīvojamās mājas piektā stāva dzīvokļa nāk dūmi. Dzīvoklī dega istaba 15 kvadrātmetru platībā. No ēkas pašu spēkiem evakuējās 50 cilvēki.
Savukārt ap plkst.20 ugunsdzēsēji devās uz Jēkabpils novada Aknīsti, kur dega divstāvu dzīvojamās mājas jumts pilnā 70 kvadrātmetru platībā. Pirms ugunsdzēsēju ierašanās no ēkas evakuējās divi cilvēki, bet ugunsdzēsēji izglāba kaķi.
Kopumā aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 38 izsaukumus: astoņus - uz ugunsgrēku dzēšanu, 16 - uz glābšanas darbiem, bet 14 izsaukumi bija maldinājumi. Ugunsdzēsēji devās uz izsaukumiem, kuros dega kravas automašīna un piekabe, lāzergriešanas iekārta un alumīnija skaidas, elektrolīnijas balsti un divos gadījumos atkritumi.