Kaspara Zariņa personālizstādes "Mana pasaule" atklāšana kultūrtelpā "Ola Foundation"; 16.09.2025.
Mākslas gardēži apmeklē Kaspara Zariņa personālizstādes "Mana pasaule" atklāšanu kultūrtelpā "Ola Foundation". FOTO
No 17. septembra kultūrtelpa "Ola Foundation" aicina uz ievērojamā latviešu gleznotāja, nozīmīgas Latvijas mākslas autoritātes Kaspara Zariņa personālizstādi "Mana pasaule", kurā eksponētas mākslinieka jaunākās gleznas, radītas pēdējo divu gadu laikā, kā arī vairāki darbi no agrākiem periodiem, kas atklāj autora ilgstošās tēmas un vizuālās valodas attīstību. Izstāde būs skatāma līdz 2026. gada 31. janvārim.
“Mana pasaule ir glezniecība. Tajā es stāstu par sajūtām tā, kā es tās redzu un jūtu. Manas tēmas ir cilvēki, viņu savstarpējās attiecības, psiholoģija un sajūtas. Tie ir manu novērojumu un iztēles augļi,” saka Kaspars Zariņš.
Izstādē eksponētie darbi atklāj cilvēku, viņu savstarpējo attiecību un psiholoģijas daudzslāņainību. Tās ir gan mākslinieka novērojumu, gan iztēles radītas kompozīcijas, vēsta "Ola Foundation" mājas lapa. Izstādē īpaša vieta veltīta ziedu un strūklaku motīviem – tie ir pasaules skaistuma, pārejoša mirkļa un kustības simboli. Ziedi fascinē ar formu krāšņumu un krāsu pārsteigumiem, savukārt strūklakas gleznās iemieso ūdens plūsmas mirdzumu un dzīvības nepārtrauktību.
“Es runāju par mīlestību, prieku, nodevību un uzticību ideāliem. Citiem vārdiem sakot, mani interesē subjektivizēt objektīvo. Noķert mirkli un nofiksēt to gleznā – tas ir izaicinājums,” saka mākslinieks.
Kaspars Zariņš uzsver, ka viņa glezniecība balstās vairāk nekā trīsdesmit piecu gadu pieredzē: “Mana glezniecības valoda apvieno Rietumeiropas tradīcijas un pasaules pieredzi vizuālajā mākslā. Krāsa ir mākslinieka patiesā acs. Prieks vai ciešanas liek radīt. Krāsa un tās savienojums ar formu un telpas dziļumu ir tas, kas mani izaicina un liek meklēt nezināmo redzamajā un neredzamajā pasaulē.”
Kaspars Zariņš ir viens no redzamākajiem Latvijas glezniecības pārstāvjiem, profesors Latvijas Mākslas akadēmijā. Gadu gaitā viņš nozīmīgi ietekmējis jauno mākslinieku paaudžu izglītošanu un Latvijas glezniecības attīstības virzienu. Zariņa darbi atrodami Latvijas Nacionālā mākslas muzeja, citu muzeju un privātās kolekcijās gan Latvijā, gan ārvalstīs. Viņa glezniecību raksturo spilgta krāsu izjūta, drosmīgas kompozīcijas un nemitīgi eksperimenti ar formu un saturu. Mākslinieku dēvē par autoru, kurš spēj apvienot klasiskās Rietumeiropas tradīcijas ar laikmetīgās mākslas pieredzi, piešķirot latviešu glezniecībai unikālu un starptautiski atpazīstamu skanējumu.