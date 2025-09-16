Aicina uz 4. oktobra labdarības koncertu Latgalē lielāko ērģeļu uzstādīšanai Daugavpils Mārtiņa Lutera katedrālē
Daugavpils Mārtiņa Lutera katedrālē 4. oktobrī plkst. 16.00 notiks labdarības koncerts “Uzstādām lielākās ērģeles Latgalē?”. Koncerta mērķis ir vākt ziedojumus unikāla dāvinājuma – veco "Stadtcasino Basel" ērģeļu – uzstādīšanai katedrālē. Tās būs lielākās ērģeles Latgalē un piektās lielākās Latvijā.
Koncertā piedalīsies vīriešu koris no Bāzeles Männerstimmen Basel diriģenta Dāvida Rosela (David Rossel) vadībā un ērģelnieks Aigars Reinis. Programmā skanēs Fēliksa Mendelszona, Ērika Ešenvalda, Ērika Vitekera un Svena Helbiga skaņdarbi.
Ērģeļu dāvinājuma un uzstādīšanas patronese ir šveiciete, kultūras mecenāte Žaklīna Albrihta-Iselina (Jacqueline Albrecht-Iselin). Tieši viņa rūpējās ne tikai par Stadtcasino Basel mūzikas zāles rekonstrukciju un jaunajām ērģelēm, bet arī par vecā instrumenta nākotni, lai tas turpinātu skanēt. Šveicē dzīvojošā latviešu čelliste Gunta Ābele bija tā, pie kuras Albrihta-Iselina vērsās, meklējot vietu ērģelēm. Ābele ieteica Daugavpils katedrāli, un vēlāk ērģeļu meistars Mikus Dzenītis palīdzēja to pārvest uz Daugavpili.
Daugavpils Mārtiņa Lutera katedrāles dekāns Andis Lenšs: “Daugavpils Lutera baznīca kopš tās iesvētīšanas 1893. gadā ir kalpojusi ne tikai draudzes sakrālajām vajadzībām, bet arī bijusi nozīmīgs kultūras un mūzikas centrs pilsētā. Rietumu kultūras popularizēšanai uz Eiropas austrumu–rietumu robežas Daugavpils dievnams vienmēr bijis īpaši nozīmīgs. Šajā ziņā 130 gados nekas daudz nav mainījies, jo šodiena piedāvā arvien jaunus izaicinājumus. Tādēļ bāzeliešu dāvinājums ir ne tikai kulturāli un emocionāli, bet arī zināmā mērā ideoloģiski piesātināts.”
Jau 20. septembrī Bāzelē notiks labdarības koncerts, kurā piedalīsies kori Liedertafel Basel un Ensemble Liberté, diriģente Maija Gschwind (iepriekš Breikša), dziedātāja Dārta Paldiņa, vijolniece Jana Ozoliņa un čelliste Gunta Ābele.
Vecās Stadtcasino Basel mūzikas zāles ērģeles tika uzbūvētas 1971. gadā, un tās bija diriģenta un mecenāta Paula Zahera (Paul Sacher) dāvinājums. 2018. gadā ērģeles nogādāja Daugavpilī, tomēr tās palika nesaliktas, jo uzstādīšanai bija nepieciešami ievērojami līdzekļi. Izpētot instrumentu, atklājās, ka ērģeles ir tik lielas, ka baznīcā jānostiprina balkons.
Projekta kopējās izmaksas ir ap 200 000 eiro. No tiem jau 10 000 eiro savākti un ieguldīti balkona apsekošanā un nostiprināšanā, lai tas droši noturētu dāvinājumu. Arhitektu birojs “Virtu” ir veicis slodžu aprēķinus, piedāvājis risinājumu un iesniedzis dokumentāciju saskaņošanai; atrasts arī būvnieks, un pēc formalitāšu nokārtošanas darbi varēs sākties.
Projekta īstenošanā iesaistījušies arī šveiciešu pianists Lūkass Loss (Lukas Loss), klarnetiste Anna Gāgane un dziedātājs Armands Siliņš-Bergmanis ar dzīvesbiedri Ilzi Siliņu-Bergmani.