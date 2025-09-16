No nāves izglābtais runcis ticis pie mīlošām mājām
Kaķēns, kuru no drošas nāves svētdien paglāba Valsts policijas darbinieki, atradis jaunas mājas.
Jau ziņots, ka svētdien Valsts policijas darbinieks, laimīgas sagadīšanās dēļ, pamanīja Daugavā iemestu somu, no kuras atskanēja ņaudēšana. Izvelkot somu no ūdens, policists tajā atrada izmirkušu un novārgušu kaķi, kas kas bija iemests ar akmeņiem pildītā somā. Likumsargi kaķi izglāba no drošas nāves un nogādāja viņu veterinārajā klīnikā.
Šodien likumsargi padalījušies ar kādu priecīgu notikumu - izglābtais runcis nu ticis pie mīlošām mājām. Runci adoptējusi Jeļena un viņas meita Olga. Tāpat Valsts policija norāda, ka izglābtajam runcim dots vārds - turpmāk viņu dēvēs par Lakiju jeb "Laimīgo".
Jāpiemin, ka Valsts policija saistībā ar notikušo cietsirdību pret dzīvnieku uzsākusi kriminālprocesu pēc Krimināllikuma 230. panta 1. daļas. Par šādu noziegumu likumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku līdz trim gadiem vai īslaicīga brīvības atņemšana, vai probācijas uzraudzība, vai sabiedriskais darbs, vai naudas sods, atņemot tiesības uz noteiktu vai visu sugu dzīvnieku turēšanu uz laiku līdz trim gadiem.
Likumsargi šobrīd skaidro personu, kas ir izdarījusi šo noziegumu. Valsts policija aicina atsaukties ikvienu, kuram ir izmeklēšanā noderīga informācija, zvanot pa tālruņa numuru 20269020 vai 112, vai arī rakstot uz e-pastu: vitalijs.januskevics@riga.vp.gov.lv.