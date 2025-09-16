Aptauja: vairāk nekā puse iedzīvotāju atbalsta stingrākus budžeta izdevumu samazinājumus
Vairāk nekā puse Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka 2026. gada valsts budžeta izdevumi būtu jāsamazina vēl vairāk, nekā to plānojusi Evikas Siliņas (“Jaunā Vienotība”) vadītā valdība. To rāda SKDS aptauja, kurā pēc raidījuma “Kas notiek Latvijā?” iniciatīvas šomēnes aptaujāti 1005 cilvēki visā Latvijā.
51,4% respondentu pauda atbalstu idejai par lielāku budžeta izdevumu mazināšanu – ceturtā daļa pilnībā piekrīt, bet vēl ceturtā daļa drīzāk atbalsta. 35,8% aptaujāto gan šādu pieeju neatbalsta, bet 12,8% bija grūti sniegt atbildi.
Valdība augustā nolēma samazināt 2026. gada budžeta tēriņus par 171 miljonu eiro, vienlaikus atstājot iespēju darbu pie izdevumu pārskatīšanas turpināt.
Politisko partiju atbalstītāju skatījums
“Jaunās Vienotības” atbalstītāju vidū 67,9% piekrīt aicinājumiem budžeta izdevumus mazināt vēl vairāk.
Arī Zaļo un Zemnieku savienības vēlētāji izteikuši atbalstu, lai gan šajā grupā ir vairāk cilvēku, kuriem grūti paust konkrētu viedokli.
“Progresīvo” atbalstītāju vidū lielāka daļa – 45,5% – ir pret šādu soli.
Opozīcijas partiju atbalstītāji, īpaši “Apvienotais saraksts” un Nacionālā apvienība, visvairāk pauduši gatavību atbalstīt stingrākus samazinājumus (attiecīgi 80,8% un 74,1%).
Aptaujas rezultāti atklāj, ka sabiedrībā valda liela interese par valsts finanšu disciplīnu, bet viedokļi par to, cik lielā mērā budžeta izdevumus būtu jāsamazina, atšķiras atkarībā no politiskajām simpātijām.