Ganību dambī atklāta neatļauta koksnes un plastmasas dedzināšanas vieta
Saistībā ar regulārām iedzīvotāju sūdzībām par traucējošu smaku Ganību dambja apkaimē Valsts vides dienests (VVD) septembra vidū, veicot pārbaudes gan nekustamajos īpašumos, gan piesārņojošās darbības vietās, ir atklājis neatļautu koksnes un plastmasas atkritumu dedzināšanu. Slēgtā teritorijā tika dedzināti koksnes atlikumi, kā arī plastmasas plēves un lentes.
VVD uzsver, ka atkritumu dedzināšana ir aizliegta, tā ir administratīvi sodāma un kaitē gan videi, gan cilvēku veselībai.
"Blakus dedzināšanas vietai tika atrastas vairākas kastes ar koksnes un plastmasas atkritumiem, kurus, iespējams, bija plānots sadedzināt. Notikuma vietā bija redzami arī izdedži un nesadegušu atkritumu pārpalikumi. Plastmasas dedzināšana rada īpaši bīstamus savienojumus, kas ilgstoši saglabājas vidē un nonāk cilvēku organismā. Šāds piesārņojums negatīvi ietekmē arī ekosistēmas un var radīt neatgriezenisku kaitējumu videi. VVD ir svarīgi novērst šādus pārkāpumus un aizsargāt gan sabiedrības, gan vides intereses," uzsver VVD Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes direktors Kalvis Avotiņš.
VVD ir ierosinājis administratīvā pārkāpuma lietu, un šobrīd norit procesuālās darbības, lai noteiktu atbildību. Par šāda veida pārkāpumu juridiskai personai var tikt piemērots naudas sods līdz 2800 eiro. Papildus administratīvajam sodam VVD uzdod atbildīgajai personai vai nekustamā īpašuma īpašniekam izvest uzkrātos atkritumus un nodrošināt to apsaimniekošanu atbilstoši normatīvajām prasībām. Ja noteiktie rīkojumi netiek izpildīti, VVD ir tiesīgs piemērot piespiedu naudu ar izpildrīkojumu.
VVD izsaka pateicību iedzīvotājiem, kuri ziņo par vidē pamanītu piesārņojumu, un aicina to darīt turpmāk, zvanot uz +371 26338800 vai izmantojot Vides SOS mobilo aplikāciju