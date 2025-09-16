Mālpils Kultūras centrā pieminēs Džemmas Skulmes 100. jubileju
Sestdien, 20. septembrī, māksliniecei, sabiedriskajai darbiniecei un vienai no Latvijas kultūras ikonām Džemmai Skulmei apritētu 100 gadu. Par godu šai nozīmīgajai jubilejai, plkst. 18.00 Mālpils Kultūras centrā notiks īpaši radīts koncerts “…tuvāk nekā blakus”, kas veltīts izcilās mākslinieces piemiņai.
"Džemma Skulme (20.09.1925.–09.11.2019.) mūsu atmiņās palikusi ne vien kā izcila gleznotāja, bet arī kā sabiedriski aktīva sieviete. Šoreiz aicinām tikties ar citu Džemmu – tādu, kādu viņu redzēja viņas vīrs, gleznotājs Ojārs Ābols un tādu, kādu redzēja rakstniece Gundega Repše. Tā būs ļoti personiska skatītāju un divu mākslinieku satikšanās: aktieris Gundars Āboliņš lasīs Ojāra Ābola pirms 74 gadiem Džemmai rakstīto vēstuļu fragmentus, bet pianists Andrejs Osokins atskaņos latviešu un Rietumeiropas komponistu klaviermūzikas pērles, aicinot iejusties Džemmas un Ojāra domu un jūtu pasaulē. Džemmas klātbūtne būs jūtama tikai klusumā, vārdos un mūzikā," pausts Siguldas pašvaldības paziņojumā.
Koncerts veidots, izmantojot Gundegas Repšes grāmatas “Tuvplāni. Džemma Skulme” tekstus un Ojāra Ābola 1951./1952. gadā Džemmai rakstīto vēstuļu fragmentus (apgāds “Jumava”, 2000, 2018).
Pirms koncerta, plkst. 16.00, Mālpils Kultūras centra izstāžu zālē tiks atklāta izstāde “SAKNES”, kurā būs skatāmi Džemmas Skulmes, viņas tēva Oto Skulmes un mātes Martas Liepiņas-Skulmes darbi, atklājot Skulmju dzimtas radošo mantojumu. Izstāde būs apskatāma līdz 3. decembrim kultūras centra darba laikā.